استعدادات مكثفة بالإسماعيلية لانطلاق انتخابات جولة الإعادة لمجلس النواب 2025

تفقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، المقار الانتخابية بمدرستي جواد حسني الابتدائية المشتركة "إدارة شمال الإسماعيلية التعليمية" بحي ثان مدينة الإسماعيلية، و مدرسة فاطمة الزهراء الاعدادية بنات "إدارة جنوب الإسماعيلية التعليمية" بحي أول مدينة الإسماعيلية، و المعدة لاستقبال الناخبين الذي يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥م "جولة الاعادة"، و المقرر عقدها يومي الأربعاء و الخميس ١٧ ، و ١٨ ديسمبر الجاري.

و ذلك لمتابعة استعدادات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لهذا الحدث و الاجراءات التي تم اتخاذها، و للتأكد من الانتهاء من اعداد كافة المقار لاستقبال الناخبين بالمحافظة، والبالغ عددهم حوالى ١٠٠٩٦٦٠ ناخب يقومون بالتصويت في ١٦٨ مركزا انتخابيا، لاختيار ٣ مرشحين بالنظام الفردي بثلاث دوائر انتخابية.

و خلال الجولة أكد نائب محافظ الإسماعيلية علي مراجعة كافة مصادر الطاقة و المياه و التأكد من نظافة محيط المقار الانتخابية، بالإضافة الي توفير مظلات و اماكن انتظار للمواطنين حتي تتم العملية الانتخابية بسهولة و يسر.

و كان اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، قد وجه الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتشكيل غرفة عمليات بكل وحده محلية، وربطها بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام؛ لمتابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة، وضمان سرعة التعامل مع أي ملاحظات أو طوارئ ميدانية، وتكليف اللجان المشكلة من المختصين بمراجعة المقار الانتخابية والتأكد من صلاحيتها ورفع كفاءة الخدمات بها والتأكيد على مراجعة الشوارع المحيطة والمؤدية إلى المراكز الانتخابية ورفع أي إشغالات بها.

بالإضافة إلى رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والتنسيق مع مرفق الإسعاف لنشر سيارات الإسعاف وتوزيعها بالقرب من المراكز الانتخابية لمواجهة أي طارئ، فضلًا عن توفير كراسي متحركة لخدمة كبار السن وذوي الهمم خلال الإدلاء بأصواتهم، وذلك بالتنسيق مع مديريات التضامن والشباب والرياضة والصحة، كما شدد المحافظ على توفير أماكن انتظار للمواطنين وممرات جيدة، وعمل مظلات أمام مقار اللجان لتسهيل ممارسة الحق الدستوري في التصويت دون تمييز وبما يحفظ كرامة جميع المواطنين.

وأكد محافظ الإسماعيلية "دورنا هو تيسير جميع الإجراءات والتجهيزات المطلوبة لنجاح العملية الانتخابية دون أي تدخل في اختيارات الناخبين أو توجيههم أو الانحياز لأي مرشح، فهدفنا هو أن تسير الانتخابات، بشكل منظم، يليق بتاريخ مصر العريق مع توفير كافة سبل الراحة لكل المشاركين، ومتابعة مستمرة لكل مراحل التجهيز".

رافق نائب محافظ الإسماعيلية خلال جولته، أيمن موسي وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، المهندس مصطفى عبدالفراج رئيس فرع هيئة الأبنية التعليمية بالإسماعيلية، المهندسة سعدية حجاب رئيس حي ثان مدينة الإسماعيلية، أمير عبدالله رئيس حي أول مدينة الإسماعيلية، و مديري إدارات شمال و جنوب الإسماعيلية التعليمية.