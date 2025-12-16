قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خالد الغندور يساند أحمد السقا بعد الهجوم عليه بسبب محمد صلاح.. ماذا قال؟
الإدارية العليا: علي الوطنية للانتخابات إصدار قرارات مسببة في التظلمات المقدمة لها
مفاجأة بشأن أزمة الشرط الجزائي في عقد روي فيتوريا.. تفاصيل
نتنياهو يتوصل إلى تفاهمات مع أمريكا حول سوريا
الطيب: الأزهر لن يدخر جهدًا في التعريف بحقوق الشعب الفلسطيني المظلوم
الإمام الأكبر: الأزهر لن يدخر جهدًا في التعريف بحقوق الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من جرائم
13 عاما متتاليا.. مسئولة بالخارجية الصينية: بكين أكبر شريك تجاري لمصر
ضحايا السيارة الغارقة.. تشييع 6 جثامين إلى مثواهم الأخير بمقابر قرية الجبلاو بقنا
لمواجهة النواقص وقوة التتبع | توجه مهم من الدواء لإدارة المنظومة رقميًا
السكة الحديد تدفع بونش عملاق لرفع حاويات قطار بضائع طوخ
محمد السيد بين البقاء أو الرحيل.. وإدارة الزمالك تخشى تكرار سيناريو زيزو
المحكمة الفرنسية تلزم باريس سان جيرمان بسداد 60 مليون يورو لـ مبابي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استعدادات مكثفة بالإسماعيلية لانطلاق انتخابات جولة الإعادة لمجلس النواب 2025

الجولة
الجولة
الإسماعيلية انجي هيبة

تفقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، المقار الانتخابية بمدرستي جواد حسني الابتدائية المشتركة "إدارة شمال الإسماعيلية التعليمية" بحي ثان مدينة الإسماعيلية، و مدرسة فاطمة الزهراء الاعدادية بنات "إدارة جنوب الإسماعيلية التعليمية" بحي أول مدينة الإسماعيلية، و المعدة لاستقبال الناخبين الذي يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥م "جولة الاعادة"، و المقرر عقدها يومي الأربعاء و الخميس ١٧ ، و ١٨  ديسمبر الجاري.

و ذلك لمتابعة استعدادات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لهذا الحدث و الاجراءات التي تم اتخاذها، و للتأكد من الانتهاء من اعداد كافة المقار لاستقبال الناخبين بالمحافظة، والبالغ عددهم حوالى ١٠٠٩٦٦٠ ناخب يقومون بالتصويت في ١٦٨ مركزا انتخابيا، لاختيار ٣ مرشحين بالنظام الفردي بثلاث دوائر انتخابية.

و خلال الجولة أكد نائب محافظ الإسماعيلية علي مراجعة كافة مصادر الطاقة و المياه و التأكد من نظافة محيط المقار الانتخابية،  بالإضافة الي توفير مظلات و اماكن انتظار للمواطنين حتي تتم العملية الانتخابية بسهولة و يسر.

و كان اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، قد وجه الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتشكيل غرفة عمليات بكل وحده محلية،  وربطها بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام؛ لمتابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة، وضمان سرعة التعامل مع أي ملاحظات أو طوارئ ميدانية، وتكليف اللجان المشكلة من المختصين بمراجعة المقار الانتخابية والتأكد من صلاحيتها ورفع كفاءة الخدمات بها والتأكيد على مراجعة الشوارع المحيطة والمؤدية إلى المراكز الانتخابية ورفع أي إشغالات بها.

بالإضافة إلى رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والتنسيق مع مرفق الإسعاف لنشر سيارات الإسعاف وتوزيعها بالقرب من المراكز الانتخابية لمواجهة أي طارئ، فضلًا عن توفير كراسي متحركة لخدمة كبار السن وذوي الهمم خلال الإدلاء بأصواتهم، وذلك بالتنسيق مع مديريات التضامن والشباب والرياضة والصحة، كما شدد المحافظ على توفير أماكن انتظار للمواطنين وممرات جيدة، وعمل مظلات أمام مقار اللجان لتسهيل ممارسة الحق الدستوري في التصويت دون تمييز وبما يحفظ كرامة جميع المواطنين.

وأكد محافظ الإسماعيلية "دورنا هو تيسير جميع الإجراءات والتجهيزات المطلوبة لنجاح العملية الانتخابية دون أي تدخل في اختيارات الناخبين أو توجيههم أو الانحياز لأي مرشح، فهدفنا هو أن تسير الانتخابات، بشكل منظم، يليق بتاريخ مصر العريق مع توفير كافة سبل الراحة لكل المشاركين، ومتابعة مستمرة لكل مراحل التجهيز".

رافق نائب محافظ الإسماعيلية خلال جولته، أيمن موسي وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، المهندس مصطفى عبدالفراج رئيس فرع هيئة الأبنية التعليمية بالإسماعيلية، المهندسة سعدية حجاب رئيس حي ثان مدينة الإسماعيلية، أمير عبدالله رئيس حي أول مدينة الإسماعيلية، و مديري إدارات شمال و جنوب الإسماعيلية التعليمية.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول .. صور وتفاصيل عاجلة

أسعار الدواجن

تراجع غير مسبوق.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

عداد الكهرباء

باق 14يوما.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

الذهب

الحق اشتري.. مفاجأة بسعر الذهب ورسالة من الشعبة للمواطنين

الخبز

تسبب التسمم.. احذر عادة خاطئة عند وضع الخبز في الفريزر

حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر من جو بارد وشبورة وفرص أمطار

حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر من جو بارد وشبورة وفرص أمطار

إيلون ماسك

إيلون ماسك: المال سيختفي والرواتب ستصبح بلا معنى

فريال يوسف ونادية الجندي

قالت عليا فاشلة.. تفاصيل مثيرة في اتهام فريال يوسف لـ نادية الجندي بالتشهير

ترشيحاتنا

الدكتورة عائشة المناعي، مدير مركز محمد بن حمد آل ثاني لإسهامات المسلمين في الحضارة

عائشة المناعي: دار الإفتاء المصرية تقدم نموذجًا واعيًا في التعامل مع الواقع الإنساني

أمين البحوث الإسلامية يشارك في تأبين شهداء القضاء ويؤكد: القضاء كان ولا يزال حصنًا منيعًا لحماية الحقوق

أمين البحوث الإسلامية : القضاء كان ولا يزال حصنًا منيعًا لحماية الحقوق

مفتي الجمهورية يكرِّم عددًا من العلماء والمفتين ورجال الدين

في الندوة الدولية .. مفتي الجمهورية يكرِّم علماء ومفتين ورجال دين | صور

بالصور

حملات لرفع الاشغالات في حلقة السمك والنقراشي بالزقازيق| صور

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

من الاكلات الشتوية.. طريقة عمل العدس بجبة

من الاكلات الشتوية..طريقة عمل العدس بالجبة
من الاكلات الشتوية..طريقة عمل العدس بالجبة
من الاكلات الشتوية..طريقة عمل العدس بالجبة

محافظ الشرقية يسلم 24 عقد عمل لذوي الهمم .. صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أفضل مشروبات طبيعية للشعر الطويل والكثيف وكيفية العناية به يوميًا

أفضل مشروبات طبيعية للشعر الطويل والكثيف وكيفية العناية به يوميًا
أفضل مشروبات طبيعية للشعر الطويل والكثيف وكيفية العناية به يوميًا
أفضل مشروبات طبيعية للشعر الطويل والكثيف وكيفية العناية به يوميًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

المزيد