جامعة طنطا تحتفل بافتتاح المتحف المصري الكبير في ليلة تاريخية | صور

تشهد جامعة طنطا، برعاية وحضور الدكتور محمد حسين، رئيس الجامعة، احتفالية كبرى لكافة منسوبيها، لمتابعة البث المباشر لفعاليات الحدث العالمي والتاريخي بافتتاح المتحف المصري الكبير، والذي يقام حاليا تحت سفح الأهرامات مساء اليوم.

تأتي هذه الاحتفالية في إطار حرص الجامعة على مشاركة المجتمع الأكاديمي والجامعي في الأحداث الوطنية الكبرى التي تبرز مكانة مصر الحضارية على الساحة العالمية.

ويشهد الحفل حضوراً رفيع المستوى من منسوبي جامعة طنطا يتقدمه الدكتور محمد حسين رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين، والطلاب من مختلف المراحل، وقد تم تجهيز قاعة الاحتفالات الرئيسية بالجامعة بشاشات عملاقة لنقل وقائع الافتتاح مباشرة، لتمكين الجميع من مشاهدة هذا الإنجاز الحضاري غير المسبوق، وقدم الدكتور ممدوح المصري القائم بعمل عميد كلية الآداب وأستاذ الآثار محاضرة تعريفية عن الأهمية التاريخية للمتحف المصري الكبير وحجم وقيمة المقتنيات التي يضمها ودلالاتها التاريخية عن عظمة الحضارة المصرية القديمة في كافة المجالات .

وبهذه المناسبة، أكد الدكتور محمد حسين رئيس الجامعة أن متابعة منسوبي الجامعة لهذا الحدث الكبير تعكس الشعور العميق بالفخر والاعتزاز بالهوية المصرية وتاريخها المجيد، وتؤكد على دور الجامعة كمنارة للوعي الوطني والاحتفاء بإنجازات الدولة المصرية الحديثة، مشيرا أن ما نشهده اليوم في جامعة طنطا من حضور حاشد من كافة منسوبي الجامعة هو تعبير صادق ومؤثر عن مدى الترابط بين الشعب المصري وقيادته في هذه الليلة التاريخية، التي تمثل ملحمة وطنية حقيقية في حب مصر وعظمتها، ومؤكدا أن هذا الافتتاح العالمي يرسخ مكانة مصر كقبلة للحضارة الإنسانية، خاصة مع الحضور الدولي والرسمي غير المسبوق من ملوك ورؤساء وقادة العالم، وهو ما يدلل بوضوح على قيمة وثقل مصر عالمياً وقدرتها على تحقيق الإنجازات الكبرى التي تلفت أنظار العالم أجمع، المتحف المصري الكبير هو إضافة خالدة لتاريخ البشرية، ونحن فخورون بأن نكون جزءاً من هذه اللحظة العظيمة.