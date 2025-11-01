قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من هي شيرين أحمد طارق نجمة حفل افتتاح المتحف المصري الكبير؟
الأرصاد تحذير من ظاهرتين جويتين تضربان البلاد غدا
لبنى عبد العزيز لـ صدى البلد : افتتاح المتحف الكبير فخر لمصر
مكتب الإدعاء في باريس: توجيه اتهامات لشخصين آخرين في قضية سرقة المجوهرات من متحف اللوفر
صلاح يتقدم لـ ليفربول على أستون فيلا في الشوط الأول بالبريميرليج
المؤتمر: احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير نموذج للتنظيم والرسالة الحضارية المصرية
بحضور محافظ القليوبية.. عروسان في قليوب يحتفلان بافتتاح المتحف المصري الكبير
T-Mobile تجبر العملاء الجدد على استخدام تطبيق T-Life.. بداية عصر رقمي أم أزمة دعم؟
وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نوقف الهجمات في لبنان .. ولن ننسحب من الحزام الأمني
نجل عبد الرحمن أبو زهرة: والدي لم يتوقف عن البكاء أثناء افتتاح المتحف الكبير
للملوك والرؤساء.. الرئاسة: وفود الدول تلقت نموذجًا مصغرًا للمتحف الكبير وقطعة باسم كل دولة تخليدًا لمشاركتها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة طنطا تحتفل بافتتاح المتحف المصري الكبير في ليلة تاريخية | صور

جامعة طنطا
جامعة طنطا
الغربية أحمد علي

تشهد جامعة طنطا، برعاية وحضور الدكتور محمد حسين، رئيس الجامعة، احتفالية كبرى لكافة منسوبيها، لمتابعة البث المباشر لفعاليات الحدث العالمي والتاريخي بافتتاح المتحف المصري الكبير، والذي يقام حاليا تحت سفح الأهرامات مساء اليوم.

دعم جامعة طنطا 

تأتي هذه الاحتفالية في إطار حرص الجامعة على مشاركة المجتمع الأكاديمي والجامعي في الأحداث الوطنية الكبرى التي تبرز مكانة مصر الحضارية على الساحة العالمية.

ويشهد الحفل حضوراً رفيع المستوى من منسوبي جامعة طنطا يتقدمه الدكتور محمد حسين رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين، والطلاب من مختلف المراحل، وقد تم تجهيز قاعة الاحتفالات الرئيسية بالجامعة بشاشات عملاقة لنقل وقائع الافتتاح مباشرة، لتمكين الجميع من مشاهدة هذا الإنجاز الحضاري غير المسبوق، وقدم الدكتور ممدوح المصري القائم بعمل عميد كلية الآداب وأستاذ الآثار محاضرة تعريفية عن الأهمية التاريخية للمتحف المصري الكبير وحجم وقيمة المقتنيات التي يضمها ودلالاتها التاريخية عن عظمة الحضارة المصرية القديمة في كافة المجالات .

دعم رئيس جامعة طنطا 

وبهذه المناسبة، أكد الدكتور محمد حسين رئيس الجامعة أن متابعة منسوبي الجامعة لهذا الحدث الكبير تعكس الشعور العميق بالفخر والاعتزاز بالهوية المصرية وتاريخها المجيد، وتؤكد على دور الجامعة كمنارة للوعي الوطني والاحتفاء بإنجازات الدولة المصرية الحديثة، مشيرا أن ما نشهده اليوم في جامعة طنطا من حضور حاشد من كافة منسوبي الجامعة هو تعبير صادق ومؤثر عن مدى الترابط بين الشعب المصري وقيادته في هذه الليلة التاريخية، التي تمثل ملحمة وطنية حقيقية في حب مصر وعظمتها، ومؤكدا أن هذا الافتتاح العالمي يرسخ مكانة مصر كقبلة للحضارة الإنسانية، خاصة مع الحضور الدولي والرسمي غير المسبوق من ملوك ورؤساء وقادة العالم، وهو ما يدلل بوضوح على قيمة وثقل مصر عالمياً وقدرتها على تحقيق الإنجازات الكبرى التي تلفت أنظار العالم أجمع، المتحف المصري الكبير هو إضافة خالدة لتاريخ البشرية، ونحن فخورون بأن نكون جزءاً من هذه اللحظة العظيمة.

اخبار محافظة الغربية جامعة طنطا احتفالات المتحف المصري فرحة المصريين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 550 جنيهًا من أعلى قمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

تراجع 550 جنيهًا من أعلى قمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

المتحف المصري

بث مباشر| بدء مراسم افتتاح المتحف المصري الكبير

الطفل المصري حسين عبدالرسول

صدفة غيرت وجه التاريخ | حكاية الطفل المصري قائد العالم لاكتشاف مقبرة توت عنخ آمون.. من هو حسين عبدالرسول؟

المتهمين

4 طلاب يلقون قطة فى النيل .. الداخلية تكشف تفاصيل الفيديو المثير

المتحف الكبير

قبل المشاهدة على التليفزيون.. تفاصيل فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير

النادي الأهلي

6 نجوم.. غياب القوة الضاربة عن مواجهة الأهلي والمصري

المتحف المصري الكبير

تذكرة دخول المتحف الكبير.. ازاي تحجز تذكرتك بسهولة؟| صور

المتحف المصري الكبير

أبرز القنوات العالمية والمنصات التي تنقل حفل افتتاح المتحف الكبير

ترشيحاتنا

مصر وألمانيا

نهائي كأس العالم .. ألمانيا تتعادل مع منتخب مصر لليد في الوقت القاتل

تواصل اختبارات المرحلة الثانية بمشروع تنمية المواهب "FIFA TDS" بالتعاون بين الاتحادين الدولي والمصري لكرة القدم

تواصل اختبارات المرحلة الثانية بمشروع تنمية المواهب الكروية

الإسماعيلي

الإسماعيلي يفوز على كهرباء الإسماعيلية 2-1 بالدوري

بالصور

بالفضي اللامع .. شاهد إطلالة شريهان في حفل المتحف المصري الكبير

شريهان
شريهان
شريهان

بعد ظهورها في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.. من هي السوبرانو شيرين أحمد طارق؟

شيرين أحمد طارق
شيرين أحمد طارق
شيرين أحمد طارق

مازن المتجول من كواليس الإعداد لافتتاح المتحف المصري الكبير

مازن المتجول مع محمد سعدي
مازن المتجول مع محمد سعدي
مازن المتجول مع محمد سعدي

هدى المفتى تتألق في افتتاح المتحف المصري الكبير

هدى المفتى
هدى المفتى
هدى المفتى

فيديو

وفاء عامر

وفاء عامر: افتتاح المتحف المصري الكبير رسالة للعالم بأن مصر بلد الحضارة

مواعيد الصلاة الجديدة

اعرف توقيت الصلوات الخمس بعد تطبيق الموعد الشتوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: المتحف المصري الكبير… عندما تحوّلت مصر إلى منصة تسويق عالمية

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

المزيد