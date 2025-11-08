قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عمرو أديب: حصولي على الجنسية السعودية شرف محبش أخبيه
أصلها فرعوني.. عمرو أديب بعد ظهوره بالجلابية: اللي هيضحك هيتضرب
مذيع العربية لعمرو أديب: نقدمك بالإعلامي المصري أم السعودي.. والأخير: العلمين في قلبي
عمرو أديب يظهر بالجلابية على الهواء: أشعر بالفخر
ما حكم توزيع الصدقات عند زيارة المقابر وهبة ثواب ذلك للمتوفَّى؟
موعد شهر رمضان 2026 في مصر.. كم يتبقى على أول يوم صيام؟
رغم إصابته قبل السوبر.. هل يشارك حريف الزمالك أمام الأهلي في النهائي؟
الديهي بعد مطالبة سوري بعمل دفاع مصري مشترك لتحرير الجولان: “إحنا لا نحارب نيابة عن حد”
نشأت الديهي: مشروع علم الروم امتداد طبيعي لصفقة رأس الحكمة
أكسيوس: كوشنر وويتكوف بإسرائيل هذا الأسبوع لبحث أزمة المقاتلين العالقين برفح الفلسطينية
عمرو أديب: أنا أغلى مذيع عربي.. ومحدش بيشغلني عشان عنيا الملونة | فيديو
أسامة ربيع: عبور 30 سفينة قناة السويس منذ مايو وحتى اليوم برسوم 32 مليون دولار
محافظات

رئيس جامعة طنطا: نحقق الشراكة مع جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا

جامعة طنطا
جامعة طنطا
الغربية أحمد علي

استقبل الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، اليوم، الدكتور رضا حجازي، رئيس جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني الأسبق، وذلك في إطار تعزيز التكامل والتعاون المشترك بين المؤسستين، كما حضر اللقاء الدكتور أحمد هلال، عميد كلية التربية بجامعة طنطا، حيث تم استعراض المجالات ذات الأولوية التي يمكن العمل عليها معاً خلال الفترة المقبلة.

توجيهات رئيس جامعة طنطا 

خلال اللقاء رحب الدكتور محمد حسين بالدكتور رضا حجازي في رحاب جامعة طنطا، مؤكداً أن تحقيق الشراكة مع جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا، وهي صرح تعليمي متميز يعزز دور الجامعة الريادي في قيادة تحالف جامعات إقليم الدلتا، مضيفاً أن هذا التعاون يهدف إلى تضافر إمكانات المؤسستين لابتكار حلول عملية للتحديات التنموية في الإقليم، والمساهمة الفاعلة في بناء الجمهورية الجديدة القائمة على المعرفة والابتكار.

أضاف رئيس الجامعة أن اللقاء ركز على مناقشة آليات تفعيل وتعميق التعاون المشترك بين الجامعتين، خاصة فيما يتعلق بالأنشطة والمبادرات المقترحة ضمن تحالف جامعات إقليم الدلتا، علاوةً على تبادل الخبرات الأكاديمية والبحثية، وتنسيق الجهود في خدمة المجتمع وتنمية البيئة المحيطة، بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي ورؤية مصر 2030.

تبادل الخبرات 

من جانبه أعرب الدكتور رضا حجازي، عن خالص سعادته بالتواجد في هذا الصرح الأكاديمي العريق، جامعة طنطا، مشيدًا بما تمتلكه من تاريخ علمي مميز وإمكانات بحثية متطورة، موجها الشكر والتقدير لرئيس الجامعة على حسن الاستقبال، مؤكداً على أن هذه الزيارة تمثل خطوة مهمة لتعزيز التكامل بين المؤسسات التعليمية، معربًا عن تطلعه لتعميق أواصر التعاون المشترك والبناء بين جامعة الريادة وجامعة طنطا، لتبادل الخبرات وتنسيق الجهود في مجالات البحث العلمي وتطوير البرامج الأكاديمية التي تخدم خطط التنمية الشاملة.

اخبار جامعة طنطا تبادل الخبرات جامعة الريادة

سعر تويوتا كورولا 2010 المستعملة

تويوتا كورولا 2010

كيف تعزّز زبدة الفول السوداني الذاكرة وصحة الدماغ؟.. فوائد مذهلة

فوائد زبدة الفول السوداني للدماغ

بتصميم كلاسيكي.. رينو توينجو 2026 الجديدة كلياً تنطلق رسميا

توينجو 2026

فوائد مذهلة للشوكولاتة الداكنة.. كيف يحسّن الكاكاو صحة القلب والدماغ والمزاج؟

فوائد الشوكولاتة الصحية

