محافظ الغربية يتابع أعمال رصف طريق المحلة – قطور.. محور مروري جديد يربط المستشفى العام بقرية بلتاج

تابع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية اليوم سير أعمال رصف طريق المحلة – قطور بدايةً من المستشفى العام بقطور في اتجاه قرية بلتاج، بطول 1200 متر وعرض 12 مترًا، وذلك ضمن خطة المحافظة الشاملة لرفع كفاءة شبكة الطرق وتحسين حركة المرور داخل المدن والقرى، في إطار المتابعة المستمرة لمشروعات رصف وتطوير الطرق على مستوى محافظة الغربية.

توجيهات محافظ الغربية

وخلال متابعته، شدد محافظ الغربية على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة في تنفيذ أعمال الرصف، ومراعاة المواصفات الفنية والهندسية الدقيقة، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التحتية للطرق لما لها من تأثير مباشر على حياة المواطنين وسهولة تنقلهم، مشيرًا إلى أن هذا الطريق يعد محورًا مروريًا هامًا يربط بين شارع الجيش بداية من المستشفى العام في اتجاه قرية بلتاج، مما يساهم في تحقيق السيولة المرورية بمدينة قطور.

كما وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف وفق الجدول الزمني المحدد، مع المتابعة اليومية من الأجهزة التنفيذية لضمان إنجاز الأعمال بجودة عالية ودون تعطيل لحركة المواطنين. وأوضح اللواء الجندي أن خطة المحافظة لتطوير الطرق تستهدف دعم حركة النقل وتحسين المظهر الحضاري للمدن والمراكز، مؤكدًا أن تلك الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، وعلى رأسها قطاع الطرق والمرافق الحيوية.

واختتم محافظ الغربية تصريحاته بالتأكيد على أن المحافظة ماضية في تنفيذ خطة شاملة لتطوير ورفع كفاءة الطرق داخل جميع المراكز، بهدف تحقيق تنمية متوازنة وتوفير شبكة طرق آمنة وممهدة تخدم المواطنين وتدعم النشاط الاقتصادي بالمحافظة.