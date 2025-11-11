قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الله يسامحها شيماء مراته | منشور صادم من سما المصري عن وفاة إسماعيل الليثي
رئيس الوزراء العراقي: حكومتنا أوفت بالتزاماتها بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها
لافروف: مستعدون لأي تجارب نووية ونعد ردا انتقاميا على الاتحاد الأوروبي
رقصت بملابس خادشة.. الداخلية تكشف تفاصيل ضبط بلوجر جديدة فى بولاق
نستهدف الوصول إلى 130 مليارًا .. مفاجأة من اتحاد الصناعات بشأن الصادرات
علي ماهر: سعيد بانضمام 7 لاعبين من سيراميكا كليوباترا لقائمة منتخب مصر
بعد افتتاح المتحف المصري الكبير.. قرار عاجل من التعليم بشأن الرحلات المدرسية
خارج اللجان الانتخابية .. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة بين أنصار مرشحين بمجلس النواب بالأقصر
طرح 25012 وحدة سكنية بالمرحلة الثانية من 400 ألف وحدة عبر منصة مصر العقارية
"طالبان باكستان" تعلن مسئوليتها عن التفجير الانتحاري في إسلام آباد
مراكز الشباب يشاركون في تنظيم انتخابات مجلس النواب بعدد من المحافظات
تحطم طائرة شحن تركية في جورجيا بعد إقلاعها من أذربيجان
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

محافظ الغربية يتابع أعمال رصف طريق المحلة – قطور.. محور مروري جديد يربط المستشفى العام بقرية بلتاج

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

تابع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية اليوم سير أعمال رصف طريق المحلة – قطور بدايةً من المستشفى العام بقطور في اتجاه قرية بلتاج، بطول 1200 متر وعرض 12 مترًا، وذلك ضمن خطة المحافظة الشاملة لرفع كفاءة شبكة الطرق وتحسين حركة المرور داخل المدن والقرى، في إطار المتابعة المستمرة لمشروعات رصف وتطوير الطرق على مستوى محافظة الغربية.

توجيهات محافظ الغربية 

وخلال متابعته، شدد محافظ الغربية على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة في تنفيذ أعمال الرصف، ومراعاة المواصفات الفنية والهندسية الدقيقة، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التحتية للطرق لما لها من تأثير مباشر على حياة المواطنين وسهولة تنقلهم، مشيرًا إلى أن هذا الطريق يعد محورًا مروريًا هامًا يربط بين شارع الجيش بداية من المستشفى العام في اتجاه قرية بلتاج، مما يساهم في تحقيق السيولة المرورية بمدينة قطور.

كما وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف وفق الجدول الزمني المحدد، مع المتابعة اليومية من الأجهزة التنفيذية لضمان إنجاز الأعمال بجودة عالية ودون تعطيل لحركة المواطنين. وأوضح اللواء الجندي أن خطة المحافظة لتطوير الطرق تستهدف دعم حركة النقل وتحسين المظهر الحضاري للمدن والمراكز، مؤكدًا أن تلك الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، وعلى رأسها قطاع الطرق والمرافق الحيوية.

واختتم محافظ الغربية تصريحاته بالتأكيد على أن المحافظة ماضية في تنفيذ خطة شاملة لتطوير ورفع كفاءة الطرق داخل جميع المراكز، بهدف تحقيق تنمية متوازنة وتوفير شبكة طرق آمنة وممهدة تخدم المواطنين وتدعم النشاط الاقتصادي بالمحافظة.

اخبار محافظة الغربية تحسين خدمات أعمال الرصف تأهيل رفع كفاءة البنية التحتية

أرشيفية

أنا السبب.. اعترافات سائق المطرب إسماعيل الليثي بعد الحادث المروع

دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

اتنين غيرنا.. دينا الشربيني تتجاهل قصة طلاق كريم محمود عبد العزيز

اسماعيل الليثي

تأجيل عزاء المطرب إسماعيل الليثي لـ غد الأربعاء بمنطقة إمبابة

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

المجني عليها

بعد اعترافه بإنهاء حياتها .. شقيقة المتهم بقتل زوجته بالمنوفية تبرئها من سوء الأخلاق

سعر الذهب اليوم

زيادة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 11-11-2025

صورة أرشيفية

تصحيح التقييمات ورصد نسب الغياب | تعليمات عاجلة من مديريات التعليم للمدارس

كيف كان النبي يصلي سنة الفجر

كيف كان رسول الله يصلي سنة الفجر؟.. 9 حقائق لا يعرفها كثيرون

على نغمات تسلم الأيادي.. توافد كثيف للسيدات على لجنة مدرسة محمد كريم للإدلاء بأصواتهن

على نغمات تسلم الأيادي.. توافد كثيف للسيدات على لجنة مدرسة محمد كريم بالجيزة للإدلاء بأصواتهن

انتخابات مجلس النواب 2025

انتخابات مجلس النواب.. الناخبون ينتظرون انتهاء الاستراحة واستئناف التصويت

رئيس جامعة سوهاج

رئيس جامعة سوهاج يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025 .. صور

بالصور

استراحة ساعة في لجان الانتخابات بعد إقبال كثيف من الناخبين

على نغمات تسلم الأيادي.. توافد كثيف للسيدات على لجنة مدرسة محمد كريم بالجيزة للإدلاء بأصواتهن

انتخابات مجلس النواب.. الناخبون ينتظرون انتهاء الاستراحة واستئناف التصويت

بخيمة وكارافان.. شاهد سيارة تويوتا هايلوكس 2026 الجديدة

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

