محافظات

محافظ الغربية يشيد بحملات التوعية المائية والبيئية بمدارس المحافظة

أ ش أ

أشاد محافظ الغربية اللواء أشرف الجندي، بالحملة التوعوية المكثفة التي نفذها فريق التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، والتي استهدفت مدرسة الشهيد خليفة عيسى الابتدائية بقرية الفرستق بمركز بسيون، مؤكداً أن مثل هذه المبادرات تسهم في بناء جيل واعٍ يدرك قيمة الموارد الطبيعية وأهمية الحفاظ على البيئة والمياه.


وأكد محافظ الغربية -في بيان مساء اليوم الاثنين- أن نشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه داخل المدارس يُعد من أولويات العمل المجتمعي، مشددًا على أن التوعية تبدأ من النشء، فهي الأساس لبناء مواطن إيجابي ومسؤول. ووجّه بتكثيف هذه الحملات لتشمل مختلف مراكز ومدن المحافظة، بما يضمن وصول رسائل الترشيد والحفاظ على البيئة إلى جميع الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة، مؤكدًا أن المحافظة تدعم تلك الجهود لما تمثله من أهمية في ترسيخ سلوك حضاري ومستدام.


بدوره، أوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية اللواء مهندس محمد عبدالفتاح، أن أنشطة التوعية تتواصل في 452 مدرسة على مستوى المحافظة، بهدف رفع الوعي المائي والبيئي والصحي لدى جيل المستقبل، مشيرًا إلى تدريب نحو 500 مشرف ومشرفة بالمدارس على أساليب التوعية التفاعلية، بما يمكّنهم من الوصول إلى أكثر من 361 ألف طالب وطالبة بشكل مؤثر ومستمر.

 وأكد أن الشركة تولي اهتمامًا كبيرًا بالشراكة مع مديرية التربية والتعليم في تنفيذ برامج هادفة تجمع بين المعرفة والممارسة، لترسيخ مفاهيم الحفاظ على المياه والصرف الصحي والبيئة.


وبدوره، أعرب وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية ناصر حسن، عن تقديره للتعاون المثمر مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدًا أن المدارس تعد المنصة الأهم لغرس القيم الإيجابية في نفوس التلاميذ.


وأشار إلى أن تفاعل الطلاب والمعلمين مع أنشطة الحملة يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية الحفاظ على المياه كمورد أساسي للحياة، مؤكدًا استمرار التعاون مع الشركة لتنفيذ المزيد من البرامج التعليمية والتوعوية في جميع الإدارات التعليمية.


وفي شأن آخر، أكد محافظ الغربية اللواء أشرف الجندي، أن الدولة تولي اهتمامًا بضبط الأسواق والحفاظ على استقرار الأسعار، وأن المحافظة تواصل جهودها اليومية لضمان توافر السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار عادلة، مشددًا على أن صحة المواطن وسلامة غذائه خط أحمر لا يمكن التهاون فيه، وأن أي مخالفة في هذا الشأن ستُقابل بإجراءات فورية وحاسمة.


وشدد المحافظ على ضرورة متابعة سير الحملات المكبرة التي تنفذها الأجهزة التنفيذية بجميع المراكز والمدن والقرى، والتي تستهدف ضبط الأسواق ومتابعة توافر السلع الغذائية وجودتها داخل المحال التجارية والسلاسل والسوبر ماركت، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالتصدي لأي ممارسات احتكارية أو مخالفات تمس حياة المواطنين أو تمس استقرار السوق المحلي.


كما وجّه المحافظ بتكثيف أعمال الرقابة الميدانية من خلال التنسيق المستمر بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومديريات التموين والصحة والطب البيطري والوحدات المحلية، لضمان إحكام السيطرة على الأسواق ورصد أي مخالفات تتعلق بصلاحية السلع أو تخزينها أو تداولها بطرق غير آمنة، مع التأكيد على ضرورة سرعة التعامل مع أي بلاغات أو شكاوى من المواطنين بشأن الأسعار أو جودة المنتجات.
 

محافظ الغربية اللواء أشرف الجندي الحملة التوعوية المكثفة فريق التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية مديرية التربية والتعليم قيمة الموارد الطبيعية الحفاظ على البيئة والمياه

