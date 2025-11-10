محافظ الغربية: دعم الفلاح أولوية.. ونسعى لتعميم الميكنة الحديثة لخدمة الزراعة

استقبل اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، صباح اليوم، وفد الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية إحدى شركات البنك الزراعي المصري، لبحث أوجه التعاون المشترك في دعم الفلاحين والمزارعين بمحافظة الغربية، وتوسيع مجالات الاستفادة من الميكنة الزراعية الحديثة والمنتجات والخدمات الزراعية التي تقدمها الشركة، وذلك بحضور المهندس عبد السلام البغدادي وكيل وزارة الزراعة بالغربية، والأستاذ منتصر الأبجيجي المدير التنفيذي للشركة.

توجيهات محافظ الغربية

وخلال اللقاء، استعرض وفد الشركة تفاصيل المعرض الذي تنظمه الشركة بمحافظة الغربية، والذي يتضمن عرضًا متكاملًا لمجموعة من المعدات والآلات الزراعية الحديثة، والأسمدة والمخصبات والتقاوي عالية الجودة، بهدف دعم الفلاح وتقديم حلول متطورة تسهم في رفع كفاءة الإنتاج الزراعي بالمحافظة. كما تم استعراض آلية توفير الميكنة الزراعية بنظام التقسيط الميسر من خلال البنك الزراعي المصري، بما يخفف الأعباء عن المزارعين ويدعم جهود الدولة في تطوير القطاع الزراعي.

دعم الأسر والعائلات

من جانبه، أكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بدعم الفلاح وتحسين مستوى الخدمات المقدمة له، مشيرًا إلى أن الزراعة تمثل أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني، وأن التوسع في استخدام الميكنة الحديثة يمثل خطوة مهمة نحو زيادة الإنتاج وتقليل الجهد والتكاليف على المزارعين.

وأضاف “الجندي” أن التعاون مع البنك الزراعي المصري وشركاته المتخصصة يفتح آفاقًا جديدة لدعم التنمية الزراعية بمحافظة الغربية، من خلال توفير التمويل الميسر للمعدات والأسمدة والتقاوي، وتشجيع المزارعين على تبني الأساليب الحديثة في الزراعة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير الريف المصري وتحسين مستوى معيشة الفلاحين.

تشجيع التبادل التجاري

واختتم المحافظ تصريحاته بالتأكيد على أن محافظة الغربية ستواصل دعم كل المبادرات التي تستهدف النهوض بالقطاع الزراعي، مشيرًا إلى أهمية التنسيق المستمر بين مديرية الزراعة والبنك الزراعي والشركات العاملة في هذا المجال لتحقيق أقصى استفادة ممكنة لصالح الفلاح والمجتمع الريفي.