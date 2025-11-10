أمن الغربية يضبط المقاول المنفذ لمشروع إنشاء ورش صناعية بالمحلة عقب إصابة 8 أشخاص

تمكن ضباط المباحث الجنائية بالغربية منذ قليل من ضبط المقاول المنفذ لمشروع إنشاء ورش صناعية بالمحلة عقب إصابة 8 أشخاص وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

ضبط المقاول المنفذ

وكان اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية انتقل منذ قليل يرافقه اللواء أحمد دراز حكمدار مركزي سمنود والمحلة الي موقع حادث انهيار سقف ورش صناعية تحت الانشاء بمنطقة التنمية الصناعيه التابعة لحي ثان المحلة للوقوف على آخر تطوراته وحصر اعداد المصابين عقب ارتفاعهم إلي 8 أشخاص مصابين ونقلوا الي طوارىء مستشفي المحلة العام.

كما أعطي محافظ الغربية إلي توجيهاته إلي حاتم قابيل رئيس حي ثان المحلة بالضرورة تشكيل لجنة وفحص تراخيص مصنع المنهار وتأمين أرواح وحياة العاملين داخل المصنع .

تفاصيل انهيار سقف ورش

وكانت منطقة الصناعية بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية شهدت منذ قليل إصابة أشخاص في حادث انهيار سقف تحت الانشاء بورشة صناعية وتم الدفع بسيارات إسعاف لنقل المصابين الي طوارئ مستشفى المحلة العام وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.



وتعود احداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثالث المحلة يفيد بانهيار جزئي في أعمال صيانة وترميم أحدي الورش الصناعية بالمنطقة الصناعية بدائرة القسم .

تحرك أمني عاجل

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية الي مكان الواقعة للوقوف على آخر تطورات الحادث.

وافادت مصادر أمنية أن الحادث تسبب في إصابة 5 أشخاص بينهم 3 عمال من البناء وخصصت سيارات الإسعاف لنقل ضحايا الي طوارىء مستشفي المحلة العام .



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.