محافظ الغربية يتابع ميدانيًا أعمال الرصف بالمحلة وسمنود

أجرى اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، جولة ميدانية موسعة استمرت لما بعد منتصف الليل، لمتابعة أعمال الرصف الجارية بمدينة المحلة الكبرى ومدينة سمنود، إلى جانب متابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وقيادة حملة مكبرة لرفع الإشغالات وتحسين مستوى النظافة ورفع كفاءة الشوارع الحيوية.

،جاء ذلك بحضور المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد.

توجيهات محافظ الغربية

بدأت الجولة بمدينة المحلة الكبرى بتفقد شارع الجلاء بحي أول المحلة، حيث شهد المحافظ أعمال وضع الطبقة الأولى من الأسفلت بالقطاع الأول من الشارع عقب انتهاء شركة مياه الشرب من أعمال الإحلال والتجديد لخط المياه، .

وذلك في إطار التنسيق الكامل بين مختلف الجهات المنفذة لضمان تنفيذ أعمال متكاملة تحقق الجودة والاستدامة في مشروعات البنية التحتية.

وأكد المحافظ أن شارع الجلاء يُعد أحد الشوارع الحيوية والرئيسية بمدينة المحلة الكبرى، ويمتد بطول 1700 متر، ويربط بين عدد من المحاور المهمة من بينها ميدان المشحمة ومحب وشارع شكري القوتلي ووادي النيل والبهي وميدان أبو دراع وطريق دمرو، مشيرًا إلى أنه يمثل شريانًا مروريًا رئيسيًا يسهم في تحقيق السيولة المرورية داخل المدينة ويخدم آلاف المواطنين والعاملين بالمناطق الصناعية والتجارية.

تحرك عاجل

وأوضح اللواء الجندي أن أعمال الرصف تأتي ضمن خطة المحافظة الشاملة لتطوير ورفع كفاءة الطرق الداخلية وتحسين المرافق والخدمات العامة، مشددًا على أن التنفيذ يتم وفق جدول زمني محدد وتحت إشراف هندسي دقيق لضمان الالتزام بأعلى المواصفات الفنية وتحقيق مستوى جودة يليق بمدينة المحلة الكبرى وبتطلعات أهلها.

وعقب جولته بشارع الجلاء، قاد محافظ الغربية حملة موسعة لرفع الإشغالات من شوارع مدينة المحلة الكبرى، استهدفت المقاهي والمحال المخالفة التي تعيق حركة المشاة والسيارات، حيث وجّه برفع كافة التعديات فورًا واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكدًا أن الشارع ملك للمواطن وأن استعادة الانضباط للشارع العام تأتي في مقدمة أولويات المحافظة.

كما تابع المحافظ أعمال النظافة

ورفع تراكمات القمامة من عدد من الشوارع الحيوية، موجّهًا الأجهزة التنفيذية بتكثيف أعمال النظافة اليومية ورفع كفاءة منظومة جمع المخلفات، مع متابعة أعمال التجميل والتشجير بشكل مستمر، بما يليق بمدينة المحلة الكبرى ويفي بتطلعات المواطنين في بيئة نظيفة وحضارية.

وعقب جولته بالمحلة، توجّه اللواء الجندي إلى مدينة سمنود لمتابعة أعمال الرصف الجارية بشارع سيدي محمد، والذي يُعد من الشوارع الحيوية ذات الكثافات المرورية العالية، حيث شدد المحافظ على سرعة الانتهاء من الأعمال وفق الخطة الزمنية المحددة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ.

وخلال حديثه مع المواطنين، أكد محافظ الغربية أن ما يجري من أعمال تطوير في شوارع المحلة وسمنود هو ترجمة عملية لتوجيهات الدولة بتحسين جودة الحياة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن محافظة الغربية تضع راحة المواطن في صدارة أولوياتها، وأنه يتابع ميدانيًا مواقع العمل للتأكد من جدية التنفيذ والالتزام بمعايير الجودة في كل مشروع.

واختتم المحافظ جولته مؤكدًا أن العمل لن يتوقف حتى تظهر شوارع المحافظة بالمظهر اللائق، وأن حملات النظافة وإزالة الإشغالات والرصف ستستمر بشكل يومي في مختلف المراكز والمدن، لتحقيق بيئة نظيفة وآمنة تليق بأبناء الغربية.