قرار عاجل.. إحالة أب متهم بسلب عذرية ابنته وحملها سفاحا بالتوءم للمحاكمة الجنائية بالمحلة

أصدر المستشار محمد صلاح الفقي المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة أول المحلة بقرار إحالة المدعو "ا.م" 52 سنة للمحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامه في واقعة اغتصاب ابنته في نهاية العقد الثاني من عمرها "ذوي الهمم" ومضاجعتها عدة مرات والتسبب في حملها سفاحا بالتوأم وتعريض حياتها للخطر.

قرار عاجل من النيابة



كما وجهت النيابة العامة في تعليماتها بعرض تقرير الطب الشرعي والذي كشف عن حمل الفتاة التي تعاني من اعاقه ذهنيه فضلا عن هتك عرضها وسلب شرفها كرها عنها علي يد والدها وبعلم أمها طوال الأشهر الماضية.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول ورود بلاغ من المدعوه "م.ن"65 سنة جدة الفتاة المعاقة ذهنيا يفيد باكتشاف حملها في توأم بشكل مفاجىء عقب عرضها طبيب النساء والتوليد وعدم علمها من المتهم بارتكاب الواقعة .

فريق بحث جنائي

ونظرا لخطورة الواقعة كونها تعدي جنسيا على أنثي قاصر في نهاية العقد الثاني من عمرها وهتك عرضها أوصي مدير المباحث الجنائية بالغربية اللواء محمد عاصم بتشكيل فريق بحث جنائي تحت إشراف العقيد أبوالعزم فتحي رئيس فرع البحث الجنائى بمركزي سمنود والمحلة وقيادة المقدم علي ندا مفتش فرع البحث الجنائى وقيادة الرائد عبد المنعم الوكيل رئيس مباحث قسم شرطة أول المحلة لكشف غموض واقعة الاعتداء علي الفتاة الضحية وتحديد هوية المتسبب في ارتكاب واقعة الاغتصاب وسلب عذريتها دون إدراك ما حدث معها .

تحرك لضبط المتهم

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الاكمنه الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث قسم شرطة أول المحلة من مناقشة الجهات المقربة من أسرة الفتاة وفحص خلافاتهم المحتملة مع الجيران وأقاربهم .

وبالفحص ومناقشة والدة الفتاة أنكرت علمها بمرتكب الواقعة والضغط علي والد الفتاة ومناقشته و استجوابه اعترف بارتكاب الواقعه ونيته تسمية الأطفال باسمه فور ولادتهم .

سقوط الأب

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وجدد حبس الاب المتهم عدة مرات بالجهات التحقيق قبيل إحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة .