قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعليمات أخيرة للاعبي منتخب مصر لكرة القدم تحت 17 عاما قبل مواجهة هايتي| شاهد
أشرف صبحي وإدريس وصلاح يناقشون خطط تطوير رياضة المصارعة
قائمة عالمية بالأندية الأكثر تتويجًا بالبطولات.. مفاجأة في ترتيب الزمالك
طقس الغد.. الأرصاد تكشف خريطة "الشبورة الكثيفة" والأمطار الرعدية
الخناقة انتهت بأمر المحكمة بين ميارالببلاوي و محمد أبو بكر
شبكة أطباء السودان: ميليشا الدعم السريع تهاجم مستشفى كرنوي للأطفال
كامل الوزير: 9 نوفمبر الجاري افتتاح المرحلة الأولى من المونوريل والتشغيل التجريبي للقطار الكهربائي السريع
شبكة أمريكية: افتتاح المتحف المصري الكبير يؤكد استعادة مصر ريادتها الحضارية والسياحية
رائحة الغاز في التجمع .. تاون جاس تبعث رسالة طمأنة وتبدأ صيانة طارئة بالتسعين الجنوبي
محليا وقاريا| 5 مباريات قوية لـ الزمالك في نوفمبر
الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قائد قوة الرضوان في حزب الله
بسبب تسرب غاز.. إصابة 5 طلاب بإغماء داخل مسكنهم في أسيوط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قرار عاجل.. إحالة أب متهم بسلب عذرية ابنته وحملها سفاحا بالتوءم للمحاكمة الجنائية بالمحلة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية أحمد علي

أصدر المستشار محمد صلاح الفقي المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة أول المحلة بقرار إحالة المدعو "ا.م" 52 سنة للمحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامه في واقعة اغتصاب ابنته في نهاية العقد الثاني من عمرها "ذوي الهمم" ومضاجعتها عدة مرات والتسبب في حملها سفاحا بالتوأم وتعريض حياتها للخطر.

قرار عاجل من النيابة 


كما وجهت النيابة العامة في تعليماتها بعرض تقرير الطب الشرعي والذي كشف عن حمل الفتاة التي تعاني من اعاقه ذهنيه فضلا عن هتك عرضها وسلب شرفها كرها عنها علي يد والدها وبعلم أمها طوال الأشهر الماضية.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول ورود بلاغ من المدعوه "م.ن"65 سنة جدة الفتاة المعاقة ذهنيا يفيد باكتشاف حملها في توأم بشكل مفاجىء عقب عرضها طبيب النساء والتوليد وعدم علمها من المتهم بارتكاب الواقعة .

فريق بحث جنائي 

ونظرا لخطورة الواقعة كونها تعدي جنسيا  على أنثي قاصر في نهاية العقد الثاني من عمرها وهتك عرضها أوصي مدير المباحث الجنائية بالغربية  اللواء محمد عاصم  بتشكيل فريق بحث جنائي تحت إشراف العقيد أبوالعزم فتحي رئيس فرع البحث الجنائى بمركزي سمنود والمحلة وقيادة المقدم علي ندا مفتش فرع البحث الجنائى وقيادة الرائد عبد المنعم الوكيل رئيس مباحث قسم شرطة أول المحلة لكشف غموض واقعة الاعتداء علي الفتاة الضحية وتحديد هوية المتسبب في ارتكاب واقعة الاغتصاب وسلب عذريتها دون إدراك ما حدث معها .

تحرك لضبط المتهم 

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الاكمنه الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث قسم شرطة أول المحلة من مناقشة الجهات المقربة من أسرة الفتاة وفحص خلافاتهم المحتملة مع الجيران وأقاربهم .

وبالفحص ومناقشة والدة الفتاة أنكرت علمها بمرتكب الواقعة والضغط علي والد الفتاة ومناقشته و استجوابه اعترف بارتكاب الواقعه ونيته تسمية الأطفال باسمه فور ولادتهم .

سقوط الأب

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وجدد حبس الاب المتهم عدة مرات بالجهات التحقيق قبيل إحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة .

اخبار محافظة الغربية حبس اب اغتصب ابنته حمل سفاح المحلة النيابة العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21

هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يفقد 560 جنيهًا من قيمته

الدكتور مصطفى مدبولي

تعديل وزاري جديد.. مصطفى بكري يعلن مفاجأة| فيديو

عمرو أديب

عمرو أديب يعلن انتهاء عمله الإعلامي: عملت كل حاجة في الشغلانة.. فيديو

حالة الطقس

السحب الرعدية تتقدم الآن .. الأرصاد تُصدر تحديثًا مهما بشأن الطقس

حالة الطقس

تنويه هام من الأرصاد عن استمرار الأمطار الرعدية على هذه المناطق

مصطفى بكري ومجدي الجلاد

مشادة كلامية بين مصطفى بكري ومجدي الجلاد بسبب مجلس النواب.. فيديو

تشييع جثامين ام وابنتها في المنوفية

تشييع جثماني ام وابنتها في المنوفية.. صور

الأرصاد

تطورات حالة الطقس.. الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار وشدتها على المحافظات

ترشيحاتنا

وزير الشباب والرياضة

وزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد الدولي للشطرنج يبحثان استضافة البطولات العالمية

شعار الزمالك

هشام نصر يطمئن على ترتيبات سفر الزمالك إلى الإمارات قبل السوبر

أحمد الكأس

محاضرة فنية للاعبي المنتخب الوطني تحت 17 عاما قبل مواجهة هايتي

بالصور

محدش يتكلم معايا.. أحمد سعد يتصدر التريند بعد إعلان زواجه من 4فتيات

احمد سعد
احمد سعد
احمد سعد

هيدمر صحتك من غير ما تحس .. احذر طبقك المفضل

هيدمر صحتك من غير ما تحس ..احذر طبقك المفضل
هيدمر صحتك من غير ما تحس ..احذر طبقك المفضل
هيدمر صحتك من غير ما تحس ..احذر طبقك المفضل

مش بس طاقة.. الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق

الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق
الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق
الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق

هل يمكنك الاستمرار في القيادة بعد ظهور لمبة انخفاض سائل التبريد؟

لمبة سائل التبريد
لمبة سائل التبريد
لمبة سائل التبريد

فيديو

أكاذيب إيدي كوهين عن الأهرامات

عالم مصريات ينسف أكاذيب إيدي كوهين عن أن الأهرامات صناعة يهودية

اسماعيل الليثي

إسماعيل الليثي يعود لشيماء سعيد بمفاجأة في عيد ميلادها

الخطيب

الخطيب: مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التجارة البينية بين دول الكومسيك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

المزيد