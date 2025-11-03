محافظ الغربية : الحفاظ على انتظام الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين أولوية قصوى

أكد أشرف الجندي محافظ الغربية، أن الأولوية القصوى هي الحفاظ على انتظام الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، مشيدًا بالاستجابة السريعة من جانب شركة مياه الشرب والصرف الصحي وكافة الجهات المشاركة في أعمال إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه رئيسي بقطر 600 مم بمدينة زفتى.



ووجّه المحافظ الشكر للعاملين بالموقع لما أبدوه من التزام وجدية في التعامل مع الحدث، مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة حتى الانتهاء الكامل من الإصلاحات وإعادة ضخ المياه بكامل طاقتها إلى جميع المناطق المتأثرة.



واختتم محافظ الغربية تصريحاته مؤكدًا أن المحافظة تتابع على مدار الساعة كل ما يتعلق بالخدمات الحيوية التي تمس المواطن بشكل مباشر، وأن أي بلاغات أو أعطال يتم التعامل معها بشكل فوري، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بضرورة سرعة الاستجابة لمتطلبات المواطنين وضمان استقرار المرافق العامة.



وعقب الإبلاغ عن الكسر تم الدفع كافة الإمكانيات والمعدات اللازمة لضمان سرعة الانتهاء من الإصلاح في أقصر وقت ممكن، مع تكليف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ورئيس مركز ومدينة زفتى بالتواجد الميداني ومتابعة التنفيذ لحظة بلحظة.



ورغم التضرر، لم تشهد المدينة انقطاعًا في المياه، واقتصر التأثير على ضعف الضغوط في بعض المناطق فقط، مما يعكس كفاءة منظومة التشغيل والطوارئ بالشركة وجاهزية فرقها للتعامل مع أي طارئ.