ترامب: رفعنا العقوبات عن سوريا ومنحناها فرصة للبقاء.. والشرع سيأتي للبيت الأبيض
ترامب: القوات الأمريكية تنتشر على الأرض في نيجيريا وسنوجه ضربات جوية
ساندي لصدى البلد: فخورة بإخراج حماة الوطن باحتفالية المتحف المصري الكبير
دعاء الفرج القريب.. كلمات مستجابة في الثلث الأخير من الليل
مجدي الجلاد: نظام القائمة المطلقة بانتخابات النواب لا يصلح مع النموذج المصري
الكنيست الإسرائيلي يصوت اليوم على مشروع قانون لإعدام الأسرى الفلسطينيين
أسعار ومواصفات بايك X35 موديل 2025 في السعودية
انفجارات عنيفة شرق غزة جراء نسف الاحتلال أبنية سكنية
كاف يعلن تصنيف الفرق المشاركة في دور المجموعات للكونفيدرالية 2025-2026
ما هي مواضع الدعاء المستجاب في الصلاة؟.. اعرف سُنة النبي
موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا 2025-2026 والقنوات الناقلة
وزير الطاقة الأمريكي: لا نخطط لتفجيرات نووية في الوقت الراهن
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

المستشارة الفيدرالية السويسرية تزور البر الشرقي والغربي في الأقصر

محمد الاسكندرانى

استقبلت منطقة أثار الأقصر، إليزابيث بوم شنايدر، المستشارة الفيدرالية ورئيسة وزارة الشؤون الداخلية الفيدرالية السويسرية، والدكتور أندرياس باوم، سفير سويسرا لدى مصر.


وتضمنت الزيارة جولة ميدانية في البر الغربي والشرقي في الأقصر، العديد من المناطق الأثرية التى يعشقها سائحي سويسرا بالإضافة إلى الإطلاع على مجهودات وزارة السياحة والآثار في المحافظة.
وهناك تاريخ مشترك بين مصر وسويسرا في إستراد واستعادة القطع الأثرية المهربة بطرق غير شرعية، أبرزها في تمثالاً أثرياً يعود للحضارة القديمة مصنوع من البرونز للمعبودة إيزيس، بالإضافة إلى ثمانى قطع أثرية نادرة تعود إلى عصور ما قبل التاريخ سرقت من مخازن آثار جامعة القاهرة.
وكانت قد شاركت، إليزابيث بوم شنايدر، المستشارة الفيدرالية ورئيسة وزارة الشؤون الداخلية الفيدرالية السويسرية، والدكتور أندرياس باوم، سفير سويسرا لدى مصر في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.
يذكر أن شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتاح المتحف المصريالكبير، والذي يُمثل حدثاً استثنائياً في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية، حيث ُشارك في حفلالافتتاح ( ٧٩ )وفداً رسمياً، من بينهم ( ٣٩ ) وفداً برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة وبالدور الثقافي والإنساني المتفرد الذي تضطلع به مصر.


والتمثيل والحضور غير المسبوق لافتتاح أكبر  متحف في العالم مخصص لحضارةواحدة يعكس الاهتمام الدولى برؤية الدولة المصرية في الجمع بين عراقة الماضي وإبداع الحاضر وازدهارالمستقبل، وليؤكد المكانة الفريدة لمصر كجسر حضاري بين كافة شعوب العالم المحبة للثقافة وللسلام.

أثار الأقصر المستشارة الفيدرالية ورئيسة وزارة الشؤون الداخلية الفيدرالية السويسرية إليزابيث بوم شنايدر سويسرا مصر

المتحف المصري الكبير

لاسلكيًا

مونيكا وليم

