محافظ الغربية يستقبل القيادات المحلية الجدد.. ويؤكد: المواطن في قلب أولوياتنا

استقبل اليوم اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، بمكتبه بديوان عام المحافظة، كلاً من الأستاذ خالد حامد العرفي رئيس مركز ومدينة طنطا، واللواء أركان حرب ضياء الدين عبدالحميد رئيس مركز ومدينة زفتى، والأستاذ أحمد إسماعيل السيد رئيس حي أول المحلة الكبرى، والأستاذ حاتم عبدالله قابيل رئيس حي ثان المحلة الكبرى، وذلك عقب صدور قراراتهم لتولي المسؤولية في إطار حركة القيادات المحلية الأخيرة.

توجيهات محافظ الغربية 

وخلال اللقاء، رحب المحافظ بالقيادات الجديدة، مؤكدا على دفع عجلة العمل التنفيذي بالمراكز والأحياء، والعمل بروح الفريق الواحد لترجمة توجهات الدولة نحو تحسين جودة حياة المواطن وتطوير الخدمات المقدمة له على أرض الواقع. وشدد اللواء أشرف الجندي على أن المرحلة الحالية تتطلب تواجدًا ميدانيًا دائمًا من رؤساء المراكز والأحياء، ومتابعة دقيقة لكافة المشروعات الجارية والخدمات اليومية المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن المواطن يجب أن يلمس بنفسه تحسنًا في مستوى الأداء، وأن معيار النجاح الحقيقي هو رضا الناس.

تحسين خدمات المواطنين 

وأكد محافظ الغربية أن العمل التنفيذي لا يقوم على المكاتب، بل على النزول الميداني والاستماع المباشر لمطالب المواطنين وحل مشكلاتهم على الفور، مشددًا على أهمية تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات والضرب بيد من حديد على المخالفات وتحسين الانضباط في الشوارع، إلى جانب المتابعة المستمرة لمشروعات البنية التحتية، وملف الأسواق ومنافذ بيع السلع، لضمان توافر الخدمات بأسعار مناسبة وجودة عالية.

حل مشكلات الشارع 

كما وجه المحافظ الشكر والتقدير للقيادات السابقة على ما قدموه من جهود خلال فترة عملهم، مؤكدًا أن المحافظة لا تنسى أبناءها الذين أدوا واجبهم بإخلاص، متمنيًا لهم التوفيق في مواقعهم المقبلة.

واختتم اللواء أشرف الجندي حديثه بتأكيد أن محافظة الغربية مستمرة في نهجها الدائم بوضع المواطن في صدارة الأولويات، وأن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من المتابعة الميدانية والتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية لضمان تحقيق التنمية الشاملة والارتقاء بمستوى الخدمات في جميع مدن ومراكز المحافظة.

