الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

أمن الغربية يحرر 100 مخالفة وغرامات لردع قائدي السيارات والمركبات

حملات مرورية
حملات مرورية

حررت إدارة مرور الغربية، 100 مخالفة متنوعة، في حملة على مدار 24 ساعة، بالطرق والشوارع الرئيسية، بمراكز ومدن المحافظة، وتم مصادرة مركبات ودراجات مخالفة.

توجيهات محافظ الغربية 


تلقى اللواء أسامة نصر مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية برصد وضبط  100 مخالفة شملت،السير عكس الاتجاه، والسير بدون لوحات معدنية، والسير برخصة منتهية، وبدون رخصة قيادة، ودراجات نارية ومركبات توك توك بدون لوحات، وبدون تراخيص.

نتائج الحملات الأمنية 


كما تضمنت نتائج الحملة، تحصيل مقابل مخالفات تم تحريرها بقيمة 29 ألفا و940 جنيها غرامات فورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابات المختصة لتجرى شئونها.


وكانت اﻹدارة العامة للمرور وجهت بتكثيف الحملات على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر؛ لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، وتكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية.

اخبار محافظة الغربية حملات مرورية أمن الغربية 100 مخالفة متنوعة ردع مخالفين قائدي المركبات والسيارات

