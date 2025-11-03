محافظ الغربية: استمرار الحملات التموينية المفاجئة

أعلن محافظ الغربية أشرف الجندي استمرار الحملات المفاجئة في مختلف قرى ومراكز المحافظة، لضمان الالتزام التام بالمعايير التموينية والصحية، مؤكداً أن كل شكوى تصل إلى المحافظة يتم التعامل معها بعناية وسرعة استجابة، داعياً المواطنين إلى مواصلة تفاعلهم الإيجابي عبر الصفحة الرسمية لمحافظة الغربية والإبلاغ عن أية مخالفات، في إطار نهج المحافظة المستمر لتحقيق رضا المواطن وضمان حقه في الحصول على خبز آمن وجودة تليق به.



جاء ذلك عقب الاستجابة لشكاوى المواطنين وتكثيف الرقابة التموينية والصحية على المخابز، حيث نفذت اللجنة العليا للرقابة على الأسواق والمخابز، برئاسة محمد عناني، وبالتنسيق مع مديرية التموين ومديرية الصحة، حملة تفتيشية موسعة، استهدفت عدداً من مخابز الخبز البلدي المدعم، بقرى شندلات وكفر ميت حواي وأشناواي التابعة لمركز السنطة، وذلك في استجابة فورية لما تم رصده من شكاوى المواطنين عبر الصفحة الرسمية لمحافظة الغربية.



وأسفرت الحملة عن ضبط 13 مخالفة تموينية وصحية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.



وأكد الجندي أن هذه الحملات تأتي في إطار سياسة المحافظة القائمة على الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين ومتابعتها ميدانياً، بما يضمن جودة الخبز المدعم ووصوله للمواطنين دون أي تلاعب، مشدداً على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس حقوق المواطنين أو تتعلق بقوتهم اليومي.

