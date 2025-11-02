هبوط أرضي بسبب انـ ـفجار خط مياه رئيسي في الغربية

شهدت مدينة زفتي بمحافظة الغربية منذ قليل واقعة انفجار خط مياه رئيسي بشكل مفاجئ مما تسبب في وقوع هبوط أرضي الأمر الذي تسبب في تعطل حركة النقل والمواصلات وإصابة الحياة المعيشية للأسر والعائلات بالشلل التام .

انفجار خط مياه



في المقابل أصدر اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية بسرعة التعامل مع الموقف، ورفع آثار الانفجار وإعادة الشارع إلى حالته الطبيعية، مشددًا على متابعة العمل ميدانيًا لحظة بلحظة حتى إعادة المياه إلى جميع المناطق المتأثرة في أسرع وقت.

تحرك تنفيذي عاجل

من ناحية أخري انتقلت فرق الطوارئ من مجلس مدينة زفتى وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية إلى موقع الحادث، لبدء أعمال السيطرة على الموقف وإغلاق الخط المتضرر، تمهيدًا لبدء الإصلاحات الفورية.

مياه الغربية تحسن خدمات

في ذات السياق أفاد مسؤول بشركة مياه الغربية أن الانفجار نتج عن كسر مفاجئ بخط المياه الرئيسي المغذي للمدينة، ما تسبب في تدفق كميات كبيرة من المياه إلى الشارع الرئيسي ومحيطه، وحدوث تآكل جزئي في طبقة الأسفلت أدى إلى هبوط أرضي ملحوظ بالمنطقة.

الجدير بالذكر أن الأجهزة الأمنية دفعت بقوات الأمن كردونًا أمنيًا واسعًا حول موقع الهبوط الأرضي، لمنع اقتراب السيارات والمارة وضمان سلامة الأهالي، بينما تم إخلاء عدد من المحال والمنازل القريبة مؤقتًا كإجراء احترازي لحين الانتهاء من أعمال الصيانة والتأمين.

قطع المياه عن مدينة زفتي

وشدد شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه تم قطع المياه عن مدينة زفتى بالكامل بشكل مؤقت لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح واستبدال الجزء التالف من الخط الرئيسي، مشيرة إلى أن فرق الطوارئ تعمل على مدار الساعة للانتهاء من الإصلاح في أسرع وقت ممكن.