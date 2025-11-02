قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الكرملين يدعو لعلاقات سلمية بين الولايات المتحدة وفنزويلا
المجد إرث من أجداده .. ليفربول يتغنّي بـ محمد صلاح
عبدالمقصود: الزمالك تأخر في قرار رحيل «فيريرا» عن تدريب الفريق
إنذار أمريكي إلى نيجيريا: تحركوا فورًا أو سنقوم بالتدخل .. لهذا السبب
كيف يؤدي المُصلّي سجود التلاوة .. الإفتاء توضح
الموسيقار هشام نزيه يتحدّث عن استخدام اللغة النوبية في المتحف المصري الكبير .. فيديو
وزير شئون المسلمين السنغافوري يشيد بالجهود المصرية في تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين
العائلة تحتفل بالمتحف الكبير في «مصمص».. ومشاعر فخر تُرافق ظهور الفنان النوبي أحمد إسماعيل عالميًا
أرض الكنانة.. فنانة سودانية تشيد بالمتحف المصري الكبير: «مصر منارة العلم والثقافة»
إعلام غربي: افتتاح المتحف المصري الكبير يعزز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية
الهولندي آرني سلوت: وصول صلاح إلى 250 هدفًا مع نادٍ واحد «أمر هائل»
محسن صالح: الأهلي بحاجة لتدعيم شامل والمنافسة على السوبر بينه وبين بيراميدز
أخبار العالم

إعلام غربي: افتتاح المتحف المصري الكبير يعزز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية

الرئيس عبدالفتاح السيسي يستقبل قادة العالم
محمد على

لاقى افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي للمتحف المصري الكبير اهتمامًا إعلاميًا عالميًا واسع النطاق .

واعتبرت وكالة رويترز أن افتتاح المتحف المصري الكبير يعد عملًا عظيمًا يضع مصر ويؤكد مكانتها في قلب خريطة السياحة العالمية.

كما اعتبرت وكالة رويترز للأنباء، أن المتحف المصري الكبير يتفوق على غيره من متاحف العالم في الوقت الذي حضر فيه رؤساء وزراء ورؤساء دول وأفراد من العائلة المالكة حفل الافتتاح الضخم للمتحف المصري الكبير.

واستضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي الضيوف من القادة أمام المتحف،  بينما قام العارضون الذين ارتدوا ملابس فرعونية برقاصات وعروض رائعة.

وقال الرئيس السيسي خلال الافتتاح إن مصر "بافتتاحها المتحف تكتب فصلا جديدا في تاريخ هذه الأمة العريقة وحاضرها ومستقبلها".

ووصف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي المتحف بأنه "هدية من مصر للعالم أجمع من بلد يعود تاريخه إلى أكثر من 7000 عام".

وذكرت رويترز :"المتحف المصري الكبير ليس نسخة طبق الأصل من متحف اللوفر أو المتحف البريطاني. إنه رد مصر على كليهما. وُلدت تلك المتاحف من رحم الإمبراطورية، أما هذا المتحف فهو نتاج أصالة مصرية".

وضم الحضور الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، ورئيس الوزراء الهولندي ديك شوف، ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي، وولي عهد عُمان والبحرين.

وقالت شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية أن الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير 

عملا فريداً أبهرت به مصر العالم، معتبرة أنه حدث لا ينسى في تاريخ الحضارة البشرية.

كما أكدت شبكة بي بي سي البريطانية أن المتحف المصري الكبير يعيد تعريف المتاحف بالقرن الحادي والعشرين بما يضمه من أيقونات فريدة لا مثيل لها في الحضارات.

وأكدت صحيفة ذا نيويورك تايمز الأمريكية الأمر بقولها إن مصر أبهرت العالم عبر عرضها الأيقوني الذي يليق بعظمة الفراعنة.

من جانبها، أكدت ناشينوال جيوجرافيك أن المتحف الأكبر في العالم لحضارة واحدة يعد أعظم مشروع أثري في العالم.

كذلك اعتبرت صحيفة لو فيجارو الفرنسية أن الافتتاح الرسمي المذهل مكن القاهرة من تصدر المشهد العالمي ثقافيا.

كما قالت شبكة دويتش فيله الألمانية أن الحدث الكبير أعاد تأكيد مكانة مصر بجمعها بين الماضي والحاضر والمستقبل عبر مقتنيات لا تقدر بثمن في بناء حضاري مبهر يحوي أكثر من مائة ألف قطعة أثرية فرعونية لمصر القديمة.

المتحف المصري الكبير مصر العالم افتتاح المتحف المصري الكبير

