الهولندي آرني سلوت: وصول صلاح إلى 250 هدفًا مع نادٍ واحد «أمر هائل»
محسن صالح: الأهلي بحاجة لتدعيم شامل والمنافسة على السوبر بينه وبين بيراميدز
متى لا تُقبل صلاة الفجر؟ .. وما حكم تأخيرها وسنتها إلى الشروق
التنمية المحلية: اليوم انطلاق الأسبوع التدريبي الـ13 بمركز سقارة بمشاركة 450 متدربًا
اشربها قبل النوم.. 10 مشروبات ليلية مذهلة لإنقاص الوزن وحرق الدهون
إنجاز مشرف رغم الهزيمة.. وزير الرياضة يشيد بمنتخب ناشئي اليد بعد التتويج بالمركز الثاني عالميًا
أرواح أجدادنا لسه حوالينا.. منى زكي عن افتتاح المتحف المصري الكبير: فخورة إني مصرية
رغم وقف إطلاق النار.. استشهاد 3 أشخاص جراء استهداف مسيرة إسرائيلية في لبنان
مبروك لمصر هذا الإنجاز.. السفارة الألمانية بالقاهرة تصدر بيانًا حول افتتاح المتحف المصري الكبير
ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على أستون فيلا
ريال سوسيداد يحقق فوزاً مثيراً على أتلتيك بيلباو 3 - 2 في الدوري الإسباني
الموسيقار هشام نزيه: موسيقى حفل المتحف المصري استغرقت 6 أشهر .. فيديو
أخبار العالم

رويترز: المتحف المصري الكبير يتفوق على متاحف العالم

الرئيس يتوسط قادة الدول في حفل افتتاح المتحف الكبير
الرئيس يتوسط قادة الدول في حفل افتتاح المتحف الكبير
محمد على

اعتبرت وكالة رويترز للأنباء، أن المتحف المصري  الكبير يتفوق على غيره من متاحف العالم في الوقت الذي حضر فيه رؤساء وزراء ورؤساء دول وأفراد من العائلة المالكة حفل الافتتاح الضخم للمتحف المصري الكبير.

واستضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي الضيوف من القادة أمام المتحف،  بينما قام العارضون الذين ارتدوا ملابس فرعونية برقاصات وعروض رائعة.

وقال الرئيس السيسي خلال الافتتاح إن مصر "بافتتاحها المتحف تكتب فصلا جديدا في تاريخ هذه الأمة العريقة وحاضرها ومستقبلها".

ووصف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي المتحف بأنه "هدية من مصر للعالم أجمع من بلد يعود تاريخه إلى أكثر من 7000 عام".

وذكرت رويترز :"المتحف المصري الكبير ليس نسخة طبق الأصل من متحف اللوفر أو المتحف البريطاني. إنه رد مصر على كليهما. وُلدت تلك المتاحف من رحم الإمبراطورية، أما هذا المتحف فهو نتاج أصالة مصرية".

وضم الحضور الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، ورئيس الوزراء الهولندي ديك شوف، ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي، وولي عهد عُمان والبحرين.

الرئيس عبد الفتاح السيسي المتحف المصري الكبير الافتتاح متحف المصري الكبير مصر

وفاء عامر

وفاء عامر: افتتاح المتحف المصري الكبير رسالة للعالم بأن مصر بلد الحضارة

