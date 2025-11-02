رويترز: المتحف المصري الكبير يتفوق على متاحف العالم

اعتبرت وكالة رويترز للأنباء، أن المتحف المصري الكبير يتفوق على غيره من متاحف العالم في الوقت الذي حضر فيه رؤساء وزراء ورؤساء دول وأفراد من العائلة المالكة حفل الافتتاح الضخم للمتحف المصري الكبير.

واستضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي الضيوف من القادة أمام المتحف، بينما قام العارضون الذين ارتدوا ملابس فرعونية برقاصات وعروض رائعة.

وقال الرئيس السيسي خلال الافتتاح إن مصر "بافتتاحها المتحف تكتب فصلا جديدا في تاريخ هذه الأمة العريقة وحاضرها ومستقبلها".

ووصف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي المتحف بأنه "هدية من مصر للعالم أجمع من بلد يعود تاريخه إلى أكثر من 7000 عام".

وذكرت رويترز :"المتحف المصري الكبير ليس نسخة طبق الأصل من متحف اللوفر أو المتحف البريطاني. إنه رد مصر على كليهما. وُلدت تلك المتاحف من رحم الإمبراطورية، أما هذا المتحف فهو نتاج أصالة مصرية".

وضم الحضور الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، ورئيس الوزراء الهولندي ديك شوف، ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي، وولي عهد عُمان والبحرين.