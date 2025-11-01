واشنطن: على حماس إلقاء السلاح ووقف نهب المساعدات لبناء مستقبل أفضل لغزة

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، مساء السبت، إن على حركة حماس "إلقاء السلاح ووقف نهب المساعدات الإنسانية حتى يتمكن سكان غزة من بناء مستقبل أفضل"، بحسب تعبيره.

وفي بيان رسمي، اتهم روبيو الحركة بـ"الاستيلاء المستمر على المساعدات المخصصة للمدنيين في قطاع غزة منذ بدء سريان وقف إطلاق النار الشهر الماضي"، معتبراً أن ذلك "يحرم السكان من الدعم الإنساني الضروري ويقوض الجهود الدولية الرامية إلى تنفيذ خطة الرئيس دونالد ترامب ذات النقاط العشرين لتقديم مساعدات عاجلة للمدنيين الأبرياء".

وأشار الوزير الأمريكي إلى أن القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) نشرت لقطات مصورة من طائرة بدون طيار، تظهر – وفقا للادعاء الأمريكي – عناصر من حماس وهم يسيطرون على شاحنة مساعدات كانت متجهة إلى شمال القطاع يوم الجمعة الماضي.

وأضاف روبيو في ختام بيانه: "حماس هي العائق أمام مستقبل غزة. عليها أن تتخلى عن السلاح وتتوقف عن نهب المساعدات ليتمكن القطاع من المضي نحو غدٍ أفضل".

ولم يصدر رد رسمي من حركة حماس على تصريحات روبيو، فيما نقلت مصادر فلسطينية غير رسمية أن اللقطات المنشورة "قد تكون مفبركة أو جرى توظيفها سياسياً"، مؤكدة أن دخول المساعدات إلى غزة يتم تحت إشراف مشترك بين الأمم المتحدة والجهات المحلية.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تزايد الجدل حول آلية توزيع المساعدات داخل القطاع، حيث تتهم واشنطن وحلفاؤها حماس بالاستفادة من المساعدات لأغراض سياسية أو عسكرية، بينما تنفي الحركة تلك الاتهامات وتؤكد أن هدفها تنظيم عملية التوزيع وضمان وصولها إلى مستحقيها.

يذكر أن خطة ترامب المكونة من عشرين نقطة تهدف إلى إعادة إعمار غزة وتحسين الأوضاع الإنسانية فيها، مع تقليص دور حماس في توزيع المساعدات وإشراك مؤسسات دولية بديلة. كما سمح وقف إطلاق النار المستمر منذ الشهر الماضي بتكثيف دخول المساعدات، رغم تقارير تحدثت عن تأخيرات ومشادات في بعض نقاط التوزيع.