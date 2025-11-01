ألمانيا: قوة تثبيت الاستقرار في غزة يجب أن تعمل بموجب تفويض من مجلس الأمن

أكد وزير الخارجية الألماني يوهان وودبول ونظيره الأردني أيمن الصفدي على ضرورة أن تحصل أي قوة دولية لتثبيت الاستقرار في قطاع غزة على تفويض من مجلس الأمن الدولي.

وفي بيان مشترك صدر عقب لقائهما في البحرين، شدد الصفدي على أن "القوة لن تتمكن من أداء مهامها بفعالية إلا إذا كانت تعمل بتفويض واضح من مجلس الأمن"، مضيفًا أن هذا الأمر يحظى بتوافق بين الدول المعنية.

من جانبه، أوضح الوزير الألماني أن برلين ترى أن "وجود تفويض من الأمم المتحدة أمر بالغ الأهمية، لا سيما للدول التي قد تشارك بقوات في غزة نيابة عن المجتمع الدولي"، مشيرًا إلى رغبة ألمانيا في أن تكون مهام القوة محددة بوضوح لضمان نجاحها في تحقيق الاستقرار.