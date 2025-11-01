قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصطفى وزيري: الكشف عن 4 برديات كاملة باسمي .. وأشكر الرئيس السيسي
فاينانشيال تايمز : الهوس بالحضارة المصرية يتجدد باستمرار بين البريطانيين
يديعوت أحرونوت : قلق في إسرائيل من انتقال عدوى مرضى الحصبة إلى الأطباء
جامعة القاهرة تضيء مبانيها الرئيسية احتفالا بافتتاح المتحف المصري الكبير | شاهد
قبل انطلاق حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.. هذا سعر الدولار مساء اليوم 1-11-2025
إندبندنت: المتحف المصري الكبير مصدر فخر وسعادة للثقافة في قارة إفريقيا بأسرها
مركز الترميم بالمتحف المصري الكبير: تدريب 150 متخصصًا وتعاملنا مع 57 ألف قطعة أثرية
أسعار التذاكر تبدأ من 100 جنيه.. مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير للجمهور
عظمة الحضارة | يورجن كلوب يوجه رسالة إلى مصر من الأهرامات
مصر تُبهِر العالم.. المؤسسات الدينية: الحفاظ على الآثار واجب.. والمتحف الكبير «إنجاز»
وزير التعليم السابق: افتتاح المتحف المصري الكبير رسالة سلام وثقافة وإنسانية
يعالج آلام المفاصل والعضلات .. زيت غير متوقع يهديك فوائد مذهلة
أخبار العالم

ألمانيا: قوة تثبيت الاستقرار في غزة يجب أن تعمل بموجب تفويض من مجلس الأمن

القسم الخارجي

أكد وزير الخارجية الألماني يوهان وودبول ونظيره الأردني أيمن الصفدي على ضرورة أن تحصل أي قوة دولية لتثبيت الاستقرار في قطاع غزة على تفويض من مجلس الأمن الدولي.

وفي بيان مشترك صدر عقب لقائهما في البحرين، شدد الصفدي على أن "القوة لن تتمكن من أداء مهامها بفعالية إلا إذا كانت تعمل بتفويض واضح من مجلس الأمن"، مضيفًا أن هذا الأمر يحظى بتوافق بين الدول المعنية.

من جانبه، أوضح الوزير الألماني أن برلين ترى أن "وجود تفويض من الأمم المتحدة أمر بالغ الأهمية، لا سيما للدول التي قد تشارك بقوات في غزة نيابة عن المجتمع الدولي"، مشيرًا إلى رغبة ألمانيا في أن تكون مهام القوة محددة بوضوح لضمان نجاحها في تحقيق الاستقرار.

وزير الخارجية الألماني وزير الخارجية الألماني يوهان وودبول أيمن الصفدي قطاع غزة مجلس الأمن الدولي البحرين

محافظ الشرقية
اثناء تسليم المسن الدراجة بسوهاج
لكزس
توبوتا
ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: المتحف المصري الكبير… عندما تحوّلت مصر إلى منصة تسويق عالمية

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: هنا تتكلم الحضارة

