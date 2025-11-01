40 منظمة إنسانية تتهم الاحتلال الإسرائيلي بعرقلة وصول المساعدات إلى غزة

أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" نقلًا عن منظمات إنسانية، إن "إسرائيل" تعرقل وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بفرضها نظام تسجيل جديد خاص بالمنظمات الدولية غير الحكومية، مما أدى إلى احتجاز عشرات ملايين الدولارات من المساعدات خارج القطاع، بحسب وكالة الأنباء "صفا".

وأضافت الصحيفة، أن 40 منظمة دولية، منها أطباء بلا حدود و"أوكسفام" والمجلس النرويجي للاجئين، قالت: إن "إسرائيل رفضت 99 طلبًا لإدخال المساعدات خلال أول 12 يومًا من وقف إطلاق النار، وإن إسرائيل رفضت تقريبًا جميع طلبات المجلس النرويجي للاجئين".

وقالت الصحيفة إن ثلاثة أرباع حالات الرفض كانت بذريعة أن المنظمات غير مخولة لتقديم المساعدات.

وذكرت أن" إسرائيل" فرضت في مارس قواعد جديدة تُلزم المنظمات العاملة مع الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية بإعادة التسجيل لدى السلطات الإسرائيلية قبل نهاية العام، وإلا فإنها ستخسر تراخيص عملها.

وقال مدير المجلس النرويجي للاجئين للصحيفة: إن "المنظمة الآن في طريق مسدود وعندما تطلب إدخال المساعدات يقولون لها، إن تسجيلها قيد المراجعة وغير مصرح لها بإدخال أي مواد".