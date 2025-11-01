جيش الاحتلال ينفذ غارات على غزة بعد زعمه تسلم رفات لا تعود لرهائن إسرائيليين

أفاد مصدر أمني في غزة لوكالة فرانس برس، بأن الجيش الإسرائيلي نفذ عدد من الغارات على القطاع، اليوم السبت، بعد ساعات من تعثّر مسار تسليم جثث الرهائن مجددا، بإعلان إسرائيل أن ثلاث جثث سلّمتها حركة حماس، تبيّن أنها لا تعود إلى أي منهم.

وأشار المصدر الأمني في غزة إلى سماع صوت إطلاق نار وغارات جوية نفذها الجيش الإسرائيلي في محيط خان يونس (جنوب) السبت.

وقال مصدر عسكري إسرائيلي، أثناء تسليم الجثث مساء الجمعة، إنّه لا يعتقد أنّها تعود لرهائن، الأمر الذي أكده مختبر الطب الشرعي في وقت لاحق، بحسب ما أفاد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي وكالة فرانس برس السبت.

