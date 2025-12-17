قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خطة شاملة لتعزيز خدمات الطوارئ والمستشفيات بمختلف مناطق دمياط | تفاصيل

ترأس الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، الاجتماع الدوري للمجلس الإقليمي للصحة، بحضور المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، واللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد عبد الخالق، مدير مديرية الصحة، والدكتورة رشا مصلح، مدير فرع التأمين الصحي بدمياط، والدكتور عصام طمان، عميد كلية طب بنات جامعة الأزهر بدمياط، والدكتور باسم الديك، عميد كلية الطب بجامعة دمياط، وجميع ممثلي القطاعات الطبية والنقابات الطبية.

شهد الاجتماع استعراض عدد من الملفات الخاصة بالقطاع الصحي والموضوعات المطروحة على الساحة حاليًا، حيث بحث محافظ دمياط آليات استكمال الإجراءات اللازمة لإنشاء مبنى للمديرية، وكذا إمكانية إنشاء مستشفيات مركزية وطوارئ وفقًا لمعايير منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك لتعزيز الخدمات الطبية ببعض المناطق وتخفيف الضغط عن عدد من المستشفيات، بما يساهم في تقديم خدمة طبية أفضل للمواطنين.

وناقش الدكتور أيمن الشهابي خطة وضع آلية لمنظومة الطوارئ، بالتنسيق بين المستشفيات التي تقدم خدمات الطوارئ وهيئة الإسعاف والأطراف ذات الصلة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الضغط عن المستشفيات.

كما تابع المحافظ آخر التطورات في استكمال الأعمال بمستشفى الصحة النفسية وعلاج الإدمان بدمياط الجديدة.

وخلال الاجتماع، أعلن محافظ دمياط أنه سيتم قريبًا نقل عيادات الأمل للتأمين الصحي من مستشفى دمياط التخصصي إلى مستشفى الهلال، لتقديم خدمات متكاملة للمواطنين وتيسير الإجراءات عليهم. وعلى هذا الصعيد، اطلع المحافظ على موقف الخدمات التي يقدمها فرع هيئة التأمين الصحي خلال الفترة الماضية، بما في ذلك توافر الأدوية.

كما شهد الاجتماع بحث عدد من المعوقات التي تواجه القطاع، وآليات وضع حلول مناسبة لها. وأكد الدكتور أيمن الشهابي دعم المحافظة الكامل للمنظومة الصحية بالمحافظة لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين بكافة المناطق، مؤكدًا أن المنظومة شهدت تطورًا بالغًا خلال الفترة الماضية، وبالأخص مع افتتاح وتشغيل وحدات صحية جديدة.

وأشار إلى أنه تم اعتماد 7 وحدات لمعايير GAHAR ضمن 12 وحدة، ويجري اعتماد الخمس وحدات الأخرى، إلى جانب اعتماد عدد من المستشفيات، وذلك في إطار دخول المحافظة منظومة التأمين الصحي الشامل. كما لفت إلى حدوث طفرة في الأعمال الجارية بمعهد الأورام ومستشفى فارسكور، بالإضافة إلى توريد جهاز فاكو لإجراء عمليات المياه البيضاء بمستشفى الرمد.

