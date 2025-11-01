الاحتلال الإسرائيلي يعزل قرية بريف القنيطرة بسوريا.. صور

وضعت القوات الإسرائيلية بوابة حديدية عند مدخل قرية الصمدانية الغربية بريف القنيطرة جنوب غربي سوريا، بحسب بحسب قناة "الإخبارية" السورية.

وأضافت أن تركيب البوابة من قبل القوات الإسرائيلية يأتي لفصل القرية عن محيطها في إطار تشديد السيطرة على المنطقة المحاذية لخط وقف إطلاق النار.

وتوغلت قوات إسرائيلية في محيط قرية أوفانيا بريف القنيطرة الشمالي في أحدث حلقة من سلسلة عمليات توغل في المنطقة الحدودية، بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية.

وذكرت الوكالة أن دورية عسكرية إسرائيلية مكونة من 12 عربة عسكرية نوع "هايلوكس" وناقلات جند وسيارات جيب، انطلقت من الحميدية، وتوغلت في محيط قرية أوفانيا، وصولا إلى التل الأحمر في ريف القنيطرة الشمالي.