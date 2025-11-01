قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: نزلت صورة ليا بالزي الفرعوني احتفالا بالمتحف.. ومليون واحد شافها
قبل افتتاح المتحف المصري الكبير .. سعر الذهب مساء اليوم السبت 1-11-2025
بث مباشر في المحافظات .. خريطة توزيع شاشات عرض افتتاح المتحف المصري الكبير
محافظ الجيزة: المتحف المصري الكبير رسالة تؤكد أن مصر كانت وستظل منارةً للعلم والثقافة والفن
حصريا ولأول مرة.. أحمد موسى يعرض فيديو لمركب خوفو من الداخل
وزيرة الثقافة الأردنية: مصر تمثل للمملكة نموذجا حضاريا في بناء المستقبل الثقافي
انت مش بيتر كراوتش .. شيكابالا يوجّه رسالة صادمة لـ حسين الشحات لهذا السبب
تويوتا ولكزس تؤكدان استخدام هذا المحرك في سياراتهما الرياضية القادمة
شاهد.. فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير بشوارع وميادين المحلة الكبرى
الاحتلال الإسرائيلي يعزل قرية بريف القنيطرة بسوريا.. صور
قبل الافتتاح.. تعرف على الطرق والتحويلات المرورية حول المتحف المصري الكبير
بث مباشر| بدء مراسم افتتاح المتحف المصري الكبير
أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يعزل قرية بريف القنيطرة بسوريا.. صور

البوابة الحديدية
البوابة الحديدية
هاجر رزق

وضعت القوات الإسرائيلية بوابة حديدية عند مدخل قرية الصمدانية الغربية بريف القنيطرة جنوب غربي سوريا، بحسب بحسب قناة "الإخبارية" السورية.

وأضافت أن تركيب البوابة من قبل القوات الإسرائيلية يأتي لفصل القرية عن محيطها في إطار تشديد السيطرة على المنطقة المحاذية لخط وقف إطلاق النار.

وتوغلت قوات إسرائيلية في محيط قرية أوفانيا بريف القنيطرة الشمالي في أحدث حلقة من سلسلة عمليات توغل في المنطقة الحدودية، بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية.

وذكرت الوكالة أن دورية عسكرية إسرائيلية مكونة من 12 عربة عسكرية نوع "هايلوكس" وناقلات جند وسيارات جيب، انطلقت من الحميدية، وتوغلت في محيط قرية أوفانيا، وصولا إلى التل الأحمر في ريف القنيطرة الشمالي.

بوابة حديدية القوات الإسرائيلية قرية الصمدانية ريف القنيطرة

