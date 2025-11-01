قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

كتائب القسام تؤكد جاهزيتها لاستخراج جثث الأسرى وتطالب الوسطاء بتجهيز المعدات

القسام
القسام
فرناس حفظي

أعلنت كتائب القسام عن جهوزية طواقمها للعمل على استخراج جثث أسرى العدو داخل الخط الأصفر في أماكن متعددة وبشكل متزامن، في إطار إنهاء هذا الملف.
وطالبت الكتائب الوسطاء واللجنة الدولية للصليب الأحمر بتأمين وتجهيز المعدات والطواقم اللازمة لتنفيذ عمليات انتشال كافة الجثث في وقت واحد.


وأوضحت القسام أنها عرضت، مساء الأمس، ثلاث عينات من جثامين مجهولة الهوية كإجراء لتسهيل وتسريع عمليات التسليم، مشيرةً إلى أن الطرف الآخر رفض استلام العينات وطلب تسليم الجثامين لفحصها، ما دفع القسام إلى تسليمها لإفشال أي إدعاءات من الجانب الآخر.

وعلى صعيد آخر، أكد وزير الخارجية الألماني يوهان وودبول ونظيره الأردني أيمن الصفدي على أهمية أن تحصل قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة على تفويض من الأمم المتحدة قبل مباشرة مهامها.


وجاء ذلك في بيان مشترك صدر في البحرين، حيث قال الصفدي: "نتفق جميعًا على أنه لكي تؤدي القوة مهمتها بفعالية، يجب أن تحصل على تفويض من مجلس الأمن الدولي". وأضاف وودبول: "من الضروري أن تكون هناك وضوح حول التفويض، خصوصًا للدول التي سترسل قواتها إلى غزة، بما في ذلك ألمانيا".


وأكد الوزيران أن التفويض الدولي يمثل الضمانة الأساسية لنجاح مهمة القوة وحماية المدنيين في المنطقة.

ومن جانب آخر، أكد الدكتور منير البرش مدير الصحة في قطاع غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ينتهج سياسة التقطير في القطاع في دخول المساعدات والإمدادات.

وأضاف البرش في تصريحات تلفزيونية اليوم السبت أن الاحتلال ما زال يمنع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية رغم الحاجة الماسة لها.

وأوضح مدير صحة غزة "نواجه كارثة غير مسبوقة لإصرار الاحتلال على منع دخول الدواء والمستلزمات الطبية"، مؤكدا أن

الاحتلال الإسرائيلي لا يسمح بدخول أدوية منقذة للحياة كأدوية العمليات والطوارئ، أو المكملات الغذائية الخاصة بالأطفال.

كتائب القسام جثث أسرى العدو الخط الأصفر للصليب الأحمر اللجنة الدولية

