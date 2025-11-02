مبروك لمصر هذا الإنجاز.. السفارة الألمانية بالقاهرة تصدر بيانًا حول افتتاح المتحف المصري الكبير

علقت السفارة الألمانية فى القاهرة، فى بيان رسمى، علي الافتتاح الرسمى للمتحف المصرى الكبير، أحد أبرز المشاريع الثقافية فى العالم ،بحضور الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير والسيدة الأولى.

ونشرت على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "بحضور الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير والسيدة الأولى، تم اليوم الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير".

وشاركت ألمانيا في هذا المشروع التاريخي من خلال التعاون في تصميم المعارض وتبادل الخبرات المتحفية - في تجسيدٍ لرؤيةٍ مشتركةٍ نحو مستقبل الثقافة والتراث.

واختمت: "نحتفل اليوم ليس فقط بافتتاح متحف، بل برمزٍ حيٍّ للشراكة بين حضارتينا، يجمع الماضي بالمستقبل، مبروك لمصر على هذا الإنجاز الرائع".



ويُعد المتحف المصري الكبير، الواقع بجوار أهرامات الجيزة، أكبر متحف أثري في العالم مخصص لحضارة واحدة، حيث يضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية تجسد تاريخ مصر عبر العصور، من بينها المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون التي تُعرض لأول مرة كاملة في مكان واحد.