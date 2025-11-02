مينا مسعود عن افتتاح المتحف المصري الكبير: أبهرتني الزيارة وفخور بوطني مصر

نشر الفنان العالمي مينا مسعود لجمهوره ومتابعيه صورة تجمعه بزوجته من داخل المتحف المصري الكبير، معرباً عن سعادته البالغة بزيارة هذا الصرح الحضاري العظيم.

وقال مينا مسعود عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "سبب آخر لزيارة إحدى أعظم دول العالم، وطني مصر، حظيت بشرف زيارة المتحف المصري الكبير عندما كان لا يزال قيد الإنشاء".



وأضاف :"وحتى حينها أبهرتني الزيارة تهانينا لجميع أبناء وبنات وطني الذين ساهموا في بناء أفضل متحف جديد على وجه الأرض، مع التغيرات السريعة التي يشهدها العالم، تبقى مصر رمزًا لعظمة البشرية وتذكيرًا بها، أم الدنيا دائمًا".

ويُعد المتحف المصري الكبير، الواقع بجوار أهرامات الجيزة، أكبر متحف أثري في العالم مخصص لحضارة واحدة، حيث يضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية تجسد تاريخ مصر عبر العصور، من بينها المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون التي تُعرض لأول مرة كاملة في مكان واحد.