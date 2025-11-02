عصام السقا يكشف كواليس الاستعدادات الأولى من افتتاح المتحف المصري الكبير

كشف الفنان عصام السقا، عن الاستعدادات النهائية قبل حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، و حضر الفنان الافتتاح وشارك بعض الصور من داخل المتحف.

ونشر عصام عبر حسابه الرسمي بفيس بوك صورًا له من داخل المتحف المصري .

ونشر عبر حساباته بمواقع التواصل ومن خلال خاصية «ستوري»، فيديو قصير من قلب قاعة الافتتاح وأمام المتحف.

ويشارك في الحفل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جانب نخبة من قادة الدول العربية والأجنبية، وكبار المسئولين وممثلي المنظمات الدولية المعنية بالثقافة والتراث، في حدث يعكس المكانة العالمية لمصر ودورها الريادي في الحفاظ على التراث الإنساني.

