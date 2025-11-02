قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محسن صالح: الأهلي بحاجة لتدعيم شامل والمنافسة على السوبر بينه وبين بيراميدز
متى لا تُقبل صلاة الفجر؟ .. وما حكم تأخيرها وسنتها إلى الشروق
التنمية المحلية: اليوم انطلاق الأسبوع التدريبي الـ13 بمركز سقارة بمشاركة 450 متدربًا
اشربها قبل النوم.. 10 مشروبات ليلية مذهلة لإنقاص الوزن وحرق الدهون
إنجاز مشرف رغم الهزيمة.. وزير الرياضة يشيد بمنتخب ناشئي اليد بعد التتويج بالمركز الثاني عالميًا
أرواح أجدادنا لسه حوالينا.. منى زكي عن افتتاح المتحف المصري الكبير: فخورة إني مصرية
رغم وقف إطلاق النار.. استشهاد 3 أشخاص جراء استهداف مسيرة إسرائيلية في لبنان
مبروك لمصر هذا الإنجاز.. السفارة الألمانية بالقاهرة تصدر بيانًا حول افتتاح المتحف المصري الكبير
ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على أستون فيلا
ريال سوسيداد يحقق فوزاً مثيراً على أتلتيك بيلباو 3 - 2 في الدوري الإسباني
الموسيقار هشام نزيه: موسيقى حفل المتحف المصري استغرقت 6 أشهر .. فيديو
فن وثقافة

عصام السقا يكشف كواليس الاستعدادات الأولى من افتتاح المتحف المصري الكبير

عصام السقا
عصام السقا
علا محمد

كشف الفنان عصام السقا، عن الاستعدادات النهائية قبل حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، و حضر الفنان الافتتاح وشارك بعض الصور من داخل المتحف.

ونشر عصام عبر حسابه الرسمي بفيس بوك صورًا له من داخل المتحف المصري .

ونشر عبر حساباته بمواقع التواصل ومن خلال خاصية «ستوري»، فيديو قصير من قلب قاعة الافتتاح وأمام المتحف.

ويشارك في الحفل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جانب نخبة من قادة الدول العربية والأجنبية، وكبار المسئولين وممثلي المنظمات الدولية المعنية بالثقافة والتراث، في حدث يعكس المكانة العالمية لمصر ودورها الريادي في الحفاظ على التراث الإنساني.
 

