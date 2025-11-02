وزير الحرب الأمريكي: عقدت اجتماعًا إيجابيًا مع نظيري الصيني

قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث أنه عقد اجتماعا إيجابيا مع وزير الدفاع الصيني الأدميرال دونج جون في ماليزيا.

التقى وزير الدفاع الصيني دونج جون مع وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث على هامش الاجتماع الثاني عشر لوزراء دفاع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في كوالالمبور، ماليزيا.

وقال دونج إن الرئيس شي جين بينج والرئيس دونالد ترامب عقدا اجتماعا ناجحا في كوريا الجنوبية، مما قدم توجيها استراتيجيا للتنمية المستقرة للمرحلة التالية من العلاقات الصينية الأمريكية.

وأشار إلى أنه يتعين على وزارتي الدفاع في كلا البلدين اتخاذ إجراءات ملموسة لتنفيذ التوافق الذي توصل إليه رئيسا الدولتين، والعمل على بناء علاقات عسكرية ثنائية قائمة على المساواة والاحترام والتعايش السلمي والتنمية المستقرة والإيجابية.

كما أعرب عن أمله في أن يفي الجانب الأمريكي بالتزامه بعدم السعي إلى احتواء الصين والسعي إلى الصراع، واتخاذ موقف واضح ضد "استقلال تايوان"، والعمل مع الصين لضخ طاقة .