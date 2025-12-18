جولة الإعادة بالسويس: منافسة بين مستقلين وأحزاب وسط انتظام اللجان

أفاد رمضان المطعني مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من السويس أن جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025 في المحافظة تشهد منافسة شديدة بين المستقلين و المرشحين الحزبيين على المقاعد المتنافس عليها. حيث يتنافس في كل دائرة مرشح مستقل وآخر من أحد الأحزاب.

تنوع سلوك الناخبين في السويس

وأوضح المطعني في مداخلة مع الإعلامي أحمد أبو زيد، أن الناخبين في السويس يمثلون مجموعة متنوعة من المجتمعات الحضرية، شبه الريفية و الصناعية. هذا التنوع يؤثر بشكل كبير على سلوك الناخبين، حيث يركز البعض على خدمات البنية التحتية، بينما يولي آخرون أهمية أكبر للجانب التنموي والاقتصادي.

كما يتابع الناخبون أيضًا دور المرشحين في البرلمان وأهدافهم التشريعية.

ضغط كبير على المرشحين والمنافسة الحادة

أشار المطعني إلى أن المرشحين في هذه الجولة يواجهون ضغطًا كبيرًا، حيث يعتمد المستقلون على النفوذ العائلي و القبلي بالإضافة إلى الحشد المحلي، بينما تستند الأحزاب إلى تنظيم واستراتيجيات واضحة لضمان تحقيق أهدافها التشريعية والخدمية. وأضاف أن المنافسة أصبحت شديدة في بداية اليوم الثاني من الانتخابات.

انتظام اللجان رغم التقلبات الجوية

وأوضح المطعني أن رغم التقلبات الجوية، فإن الناخبين يتوافدون بكثافة إلى اللجان الانتخابية في أفواج منظمة، خاصة في المناطق شبه الريفية. كما أكد على انتظام سير العملية الانتخابية في مختلف أنحاء السويس، وسط توافد المواطنين للإدلاء بأصواتهم في جو من التنظيم والهدوء.