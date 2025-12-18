القاهرة تشهد انتظام التصويت في اليوم الثاني لإعادة انتخابات النواب

أفاد أيمن عماد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من القاهرة بأن الانتخابات البرلمانية شهدت انتظامًا كاملًا في اليوم الثاني من جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025، حيث تستقبل 4498 لجنة فرعية في 13 محافظة الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

الدوائر الانتخابية في القاهرة

وأضاف عماد أن محافظة القاهرة، التي تضم 7 دوائر انتخابية، هي من أبرز المحافظات التي تستقبل الناخبين في جولة الإعادة. وتشهد الدائرة السابعة في البساتين إقبالًا لافتًا، حيث تم تخصيص 298 لجنة فرعية موزعة على 132 مقرًا انتخابيًا مجهزًا بأحدث التجهيزات اللوجستية لتسهيل عملية التصويت.

زيادة الإقبال مع ساعات المساء

وأوضح عماد في مداخلة مع الإعلامي أحمد أبو زيد على قناة القاهرة الإخبارية أن كبار السن تصدروا المشهد الانتخابي في الساعات الأولى من اليوم، بينما من المتوقع أن يشهد الإقبال زيادة كبيرة في الساعات المتأخرة، خاصة مع عودة الشباب والعاملين بعد انتهاء الدوام الرسمي.

حالة تأهب أمنية في القاهرة

وأشار مراسل القناة إلى أن محافظة القاهرة تعد أكبر كتلة تصويتية في مصر، حيث يبلغ عدد الناخبين بها نحو 3 ملايين و531 ألف ناخب. وأكد أن هناك حالة استنفار عام من جميع الأجهزة التنفيذية لتأمين اللجان الانتخابية، فضلًا عن دور وزارة الداخلية في الحفاظ على انتظام العملية الانتخابية والتصدي لأي محاولات لخرق النظام.