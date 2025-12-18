قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الوطنية للانتخابات: إعادة بين مرشحين في دائرة دير مواس بالمنيا
الرئيس السيسي: دعم مصر الكامل للشعب السوداني لتجاوز المرحلة الراهنة
رئيس الوزراء: التفاوض مع شركات عالمية لتحلية مياه البحر وإنشاء مصنع بمصر
ترامب يغلق أبواب أمريكا.. حظر شامل على 40 دولة.. فيديو
لسّه في العمر بقــيّة.. مواطن يعود للحياة بعد توقف تام للقلب
الداخلية تكشف تفاصيل تجمع عدد من الناخبين داخل شونة خردة بالمحلة
نورهان تكشف لـ صدى البلد تطورات حالتها الصحية.. خاص
الأمطار تهدد بتأجيل نهائي كأس العرب بين المغرب والأردن
كروت دعاية ومبالغ مالية.. ضبط 2 من أنصار مرشح بالمنوفية
قرار مفاجئ من حكم مباراة السعودية والإمارات بكأس العرب
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس | فيديو
القاهرة تشهد انتظام التصويت في اليوم الثاني لإعادة انتخابات النواب
استمرار توافد الناس للتصويت بانتخابات مجلس النواب بالغربية ..صور

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

شهدت لجان التصويت بالغربية منذ قليل استمرار توافد الآلاف من الناخبين للإدلاء بأصواتهم الانتخابة بمختلف الدوائر علي مستوي قري ومراكز المحافظة.

انتظام التصويت باللجان 

وكان  اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية أجري ، جولة ميدانية داخل عدد من المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم، إلى جانب عدد من المعاهد الأزهرية بمدينة كفر الزيات، قبل أقل من أربعٍ وعشرين ساعة من انطلاق الاقتراع في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025 م ويستمر على مدار يومين،وذلك لمتابعة جاهزية لجان الإعادة والتأكد من اكتمال التجهيزات النهائية داخل المقار الانتخابية.

جولة ميدانية محافظ الغربية 

وأكد محافظ الغربية أن المحافظة رفعت درجة الاستعداد القصوى بجميع المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية والمديريات الخدمية، مشددًا على أن الغربية أنهت كافة الاستعدادات لتأمين وتنظيم العملية الانتخابية داخل 642 لجنة انتخابية موزعة على 613 مقرًا، بما يضمن انتظام التصويت وخروجه بصورة حضارية وآمنة ومنظمة.

وخلال الجولة، اطمأن اللواء أشرف الجندي على مستوى الجاهزية والانضباط داخل لجان الإعادة، مؤكدًا أن اختيار المدارس كمقار انتخابية يسهم في سهولة حركة الناخبين وتحقيق الانسيابية المطلوبة، مع الالتزام الكامل بكافة التعليمات والضوابط المنظمة للعملية الانتخابية.

ووجّه محافظ الغربية بمراجعة جميع التفاصيل المرتبطة بسير العملية الانتخابية، وعلى رأسها تأمين محيط اللجان وتنظيم حركة الدخول والخروج، وتوفير التسهيلات اللازمة لكبار السن وذوي الهمم، والتأكد من جاهزية الفصول من حيث الإضاءة والتهوية وتوافر مصادر بديلة للطاقة وصلاحية المرافق.

حشد المواطنين 

كما شدد على تجهيز الأثاث المستخدم داخل اللجان، وتوفير المناضد والكراسي المتحركة، وإنشاء مناطق انتظار مناسبة، ورفع مستوى النظافة العامة داخل المدارس ومحيطها، وإزالة أي إشغالات بالطرق المؤدية إلى اللجان، مع متابعة كفاءة الإنارة العامة وتمهيد الطرق.

واختتم اللواء أشرف الجندي جولته بالتأكيد على أن التنسيق مستمر بين جميع الجهات المعنية، وأن المحافظة تعمل على خروج جولة الإعادة بأعلى درجات الانضباط، بما يضمن مشاركة آمنة ومنظمة للمواطنين في الاستحقاق الدستوري.

اخبار محافظة الغربية

طريقة عمل وصفة علاج الإمساك الطبيعية
عادل إمام
الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس السيادة السوداني
إيرينا يسري
ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

