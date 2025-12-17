تذليل العقبات أمام نجم المحلة السابق أثناء تلقيه العلاج بمعهد ناصر

وجه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اللجنة الطبية العليا، بتذليل كافة العقبات أمام الكابتن صابر عيد، نجم نادي غزل المحلة والمنتخب المصري السابق، أثناء تلقيه العلاج بالرعاية المركزة في مستشفى معهد ناصر.

وتوجه الوزير بالشكر والتقدير إلي وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، ومسئولي أمانة المراكز الطبية المتخصصة في تعاونهم المستمر في رعاية الحالة، وكذلك توجه بالشكر إلي الكابتن طاهر أبو زيد وزير الرياضة السابق لمتابعته المستمرة مع الوزير بشأن حاله صابر عيد، وذلك دون تحمل نجم المحلة أي أعباء مالية.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن الوزارة تضع صحة الرياضيين في مقدمة أولوياتها، مضيفاً أن الوزارة تعمل جاهدة على تقديم الدعم الكامل للرياضيين الذين أسهموا في رفع اسم مصر في المحافل الرياضية، وتحرص على تقديم كل سبل العناية لهم في مختلف الظروف.

