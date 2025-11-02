قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي ونظيره اللبناني يوقعان 15 مذكرة تفاهم واتفاقية مشتركة
كوريا الجنوبية تنجح في إطلاق قمرها التجسسي الخامس ضمن خطتها لتعزيز المراقبة العسكرية
النواب يوافق على فرض رسم 50 جنيها على التصديقات و20 دولارا على التأشيرات بالخارج
رئيس وزراء لبنان: علاقتنا مع مصر نتاج تاريخ طويل من التفاعل على مختلف الأصعدة
كيف شارك الأجانب المصريين احتفالهم بافتتاح المتحف المصري الكبير؟
مدبولي: مصر تعزز دعمها للبنان في إعادة الإعمار والاستقرار
مدبولي: ندين الإعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان
السيتي في مهمة جديدة أمام بورنموث لاستعادة توازنه في الدوري الإنجليزي
إنجاز طبي جديد بالدقهلية.. تشغيل جهاز متطور لعلاج اضطرابات القلب لأول مرة بمستشفيات الصحة
مدبولي: مصر ولبنان على طريق الشراكة الاقتصادية المتقدمة
مدبولي ونظيره اللبناني يشهدان توقيع عدد من وثائق التعاون بين البلدين
«الشاباك» يكشف شبكة تجسس جديدة.. إيرانيون جنّدوا شابًا من طبريا لرصد بن غفير ومواقع عسكرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مصادرة 365 بطاقة تموينية لاستخدامها فى الاستيلاء على الدعم بالغربية

حملات رقابية بالغربية
حملات رقابية بالغربية
الغربية أحمد علي

تمكنت حملة من مديرية تموين الغربية، من ضبط صاحب مخبز لإنتاج الخبز البلدى المدعم بمركز طنطا، جمع 365 بطاقة تموينية لاستخدامها فى الاستيلاء على الدعم المخصص لأصحاب تلك البطاقات، بالمخالفة للقانون الذي يحظر تجميع البطاقات داخل المخابز.

حملات رقابية 

جاءت الحملة بتعليمات المهندس أحمد عبود وكيل وزارة التموين بالغربية، وبرئاسة المهندس ناصر عفيفى وكيل المديرية، وعضوية أحمد ورد مدير الرقابة التموينية ومفتشى إدارة الرقابة التموينية، ضمن خطة تفتيش شاملة استهدفت المخابز البلدية ومنافذ صرف السلع التموينية بمركز طنطا، بهدف مراقبة جودة الخدمات المقدمة، والكشف عن أي تجاوزات تمس منظومة الدعم.

وخلال أعمال التفتيش في  مركز طنطا، تم رصد أحد المخابز الذي يمتلكه المتهم، وعُثر بحوزته على 365 بطاقة تموينية قام بتجميعها بغرض استخدامها في عمليات صرف وهمية للخبز والاستيلاء على أموال الدعم المخصص لأصحاب البطاقات، وتحقيق أرباح غير مشروعة من خلال صرف كميات كبيرة من الخبز على الورق، دون أن تصل فعليًا إلى المواطنين، مما يعد استيلاءً مباشرًا على أموال الدعم الحكومي.

تحرك عاجل بالغربية 

تم تحرير محضر رسمي بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، تمهيدًا لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالف.

اخبار محافظة الغربية بطاقة تموينية ردع مخالفين الدعم أمن الغربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

عقب تذبذبه.. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

سعر الذهب

سعر أعلى عيار ذهب اليوم 2-11-2025

شريهان

مكالمة عاطفية على الهواء .. «شريهان»: مش عارفة ألملم مشاعري ده تتويج على أرض بلدي

ترامب

إنذار أمريكي إلى نيجيريا: تحركوا فورًا أو سنقوم بالتدخل .. لهذا السبب

دواجن وبيض

أسعار الدواجن اليوم الأحد.. ومفاجأة في ثمن البيض

محمد صلاح

المجد إرث من أجداده .. ليفربول يتغنّي بـ محمد صلاح

افتتاح حفل المتحف المصري الكبير

مبروك لمصر هذا الإنجاز.. السفارة الألمانية بالقاهرة تصدر بيانًا حول افتتاح المتحف المصري الكبير

الاهلي

موعد مباراة الأهلي والمصري .. والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

أرشيفية

ادعاءات باطلة.. حماس تندد باتهامات القيادة المركزية الأمريكية بشأن "نهب مساعدات"

طريق مكة

السعودية: "نسك" و"طريق مكة" نماذج متقدمة لتيسير رحلة ضيوف الرحمن

باكستان

باكستان: تصفية أكثر من 350 مسلحا خلال أكتوبر الماضي

بالصور

عمرو دياب يرتدي مفتاح الحياة ويحيي المتحف المصري الكبير فى حفله بدبي

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

طعمه تحفة.. طريقة عمل البرجر المنزلي بنصف كيلو لحمة مفرومة بطريقة سهلة

برجر
برجر
برجر

فخامة في ضوء التاريخ.. أناقة فساتين وإطلالات دبلوماسية للحضور بحفل افتتاح المتحف الكبير

اطلالات الملوك
اطلالات الملوك
اطلالات الملوك

من فؤاد سركيس إلى مفتاح الحياة.. تفاصيل إطلالة سلمى أبو ضيف في افتتاح المتحف المصري

سلمي ابو ضيف
سلمي ابو ضيف
سلمي ابو ضيف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: المتحف المصري الكبير… عندما تحوّلت مصر إلى منصة تسويق عالمية

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

المزيد