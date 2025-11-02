مصادرة 365 بطاقة تموينية لاستخدامها فى الاستيلاء على الدعم بالغربية

تمكنت حملة من مديرية تموين الغربية، من ضبط صاحب مخبز لإنتاج الخبز البلدى المدعم بمركز طنطا، جمع 365 بطاقة تموينية لاستخدامها فى الاستيلاء على الدعم المخصص لأصحاب تلك البطاقات، بالمخالفة للقانون الذي يحظر تجميع البطاقات داخل المخابز.

حملات رقابية

جاءت الحملة بتعليمات المهندس أحمد عبود وكيل وزارة التموين بالغربية، وبرئاسة المهندس ناصر عفيفى وكيل المديرية، وعضوية أحمد ورد مدير الرقابة التموينية ومفتشى إدارة الرقابة التموينية، ضمن خطة تفتيش شاملة استهدفت المخابز البلدية ومنافذ صرف السلع التموينية بمركز طنطا، بهدف مراقبة جودة الخدمات المقدمة، والكشف عن أي تجاوزات تمس منظومة الدعم.

وخلال أعمال التفتيش في مركز طنطا، تم رصد أحد المخابز الذي يمتلكه المتهم، وعُثر بحوزته على 365 بطاقة تموينية قام بتجميعها بغرض استخدامها في عمليات صرف وهمية للخبز والاستيلاء على أموال الدعم المخصص لأصحاب البطاقات، وتحقيق أرباح غير مشروعة من خلال صرف كميات كبيرة من الخبز على الورق، دون أن تصل فعليًا إلى المواطنين، مما يعد استيلاءً مباشرًا على أموال الدعم الحكومي.

تحرك عاجل بالغربية

تم تحرير محضر رسمي بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، تمهيدًا لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالف.