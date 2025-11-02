ضبط 10 أطنان دهانات ومواد لاصقة للسيراميك منتهية الصلاحية بالغربية

تمكنت مديرية التموين بالغربية، من مصادرة 10 طن دهانات ومواد لاصقة للسيراميك منتهية الصلاحية، داخل مخزن غير مرخص لتجارة مواد الدهانات بمركز بسيون.

توجيهات محافظ الغربية



وتلقى المهندس أحمد عبود وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن حملة لمفتشى قسم الرقابة التموينية بالمديرية ترأسها أحمد ورد مدير إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، من ضبط 10 طن دهانات ومواد لاصقة للسيراميك ببيانات مزورة ومنتهية الصلاحية داخل مخزن غير مرخص لتجارة مواد الدهانات بمركز بسيون.

حملات رقابية



وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بواقعة الضبط، وإخطار النيابة المختصة لتجرى شئونها.