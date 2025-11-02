قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: مصر ولبنان على طريق الشراكة الاقتصادية المتقدمة
مدبولي ونظيره اللبناني يشهدان توقيع عدد من وثائق التعاون بين البلدين
«الشاباك» يكشف شبكة تجسس جديدة.. إيرانيون جنّدوا شابًا من طبريا لرصد بن غفير ومواقع عسكرية
موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 والأوراق المطلوبة لها .. قرارات عاجلة
سفارة مصر بالرياض تحتفل بافتتاح المتحف الكبير بمشاركة واسعة من كبار المسؤولين السعوديين
المشاط: الشركات المصرية ذات الخبرات المتميزة مستعدة للمشاركة في إعادة إعمار لبنان
الولايات المتحدة مهنئة مصر: افتتاح مبهر لأكبر متحف أثري بالعالم وأكبر تكريم لتاريخ مصر العريق
السيطرة على حريق بباخرة راسية في أسوان دون إصابات أو خسائر بالأرواح
مدبولي ونواف يشهدان التوقيع.. بروتوكولات جديدة تعزّز الشراكة «المصرية - اللبنانية»
مدير مكتب «NBC News» بالقاهرة: افتتاح المتحف المصري الكبير كان عرضًا عالميًا يجمع بين الثقافات|فيديو
"سي بي إس نيوز" الأمريكية: زائر المتحف المصرى الكبير يحتاج إلى 70 يومًا لمشاهدة كنوزه كاملة
شينخوا: مصر تقدم للعالم منارة جديدة للحضارة الإنسانية من خلال المتحف المصري الكبير
محافظات

محافظ الغربية: عشنا أمس واحدة من أجمل ليالينا الوطنية

فرحة الغرباوية
فرحة الغرباوية
الغربية أحمد علي

أكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية أن محافظة الغربية عاشت ليلة أمس واحدة من أجمل لياليها الوطنية، حيث امتلأت الشوارع والميادين والأندية بالأعلام المصرية وأجواء الفرح، مع متابعة ملاين من المواطنين لفعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير في مشهد جسّد وعي المصريين واعتزازهم بتاريخ وطنهم العظيم.

توجيهات محافظ الغربية 

وقال محافظ الغربية إن ليلة أمس لم تكن فقط متابعة لحدث عالمي، بل كانت تعبيرًا صادقًا عن وحدة المصريين وفرحتهم بإنجاز يليق باسم مصر وتاريخها، موضحًا أن أبناء الغربية شاركوا العالم هذه اللحظة التاريخية بكل حب وفخر، لتتحول المحافظة إلى لوحة وطنية نابضة بالبهجة والانتماء.

وأعرب اللواء أشرف الجندي عن خالص شكره وتقديره لأهالي محافظة الغربية، وكافة المديريات ورؤساء المراكز والمدن وكل من ساهم في إنجاح فعاليات الاحتفال وخروجها بهذه الصورة الحضارية التي عكست الوعي والروح الوطنية التي تميز أبناء المحافظة، مؤكدًا أن مشهد ليلة أمس سيبقى علامة مضيئة في سجل المشاركة المجتمعية الواعية التي تعبر عن حب المصريين لوطنهم.

فرحة كل المصريين 

وأشار محافظ الغربية إلى أنه حرص على التواجد الميداني بين المواطنين في عدد من المواقع المختلفة، ومشاركتهم لحظات الفخر والفرح بهذا الحدث التاريخي، مشيرًا إلى أنه تم تجهيز 125 شاشة عرض بمراكز ومدن المحافظة لتمكين جميع المواطنين من متابعة الافتتاح في أجواء احتفالية جماعية أظهرت مدى ارتباط الناس بوطنهم واعتزازهم بما تحققه الدولة من إنجازات.

واختتم اللواء أشرف الجندي تصريحاته قائلاً: «أتوجه بخالص الشكر والتقدير لأبناء الغربية جميعًا على ما قدموه من صورة مشرفة تعكس وعيًا وطنيًا رفيعًا وروحًا إيجابية تستحق الاحترام… لقد كانت الغربية ليلة أمس في أبهى صورها، نابضة بحب مصر وفخرها بتاريخها العريق».

اخبار محافظة الغربية

