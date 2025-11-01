محافظ الغربية وسط المواطنين بطنطا لمشاهدة افتتاح المتحف المصري الكبير | صور

شارك اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، يرافقه الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ ،جموع المواطنين بمدينة طنطا، فعاليات مشاهدة البث المباشر لافتتاح المتحف المصري الكبير، في أجواء وطنية مفعمة بالفخر والانتماء، حيث شهدت الساحات العامة تجمعًا كبيرًا من المواطنين الذين حرصوا على متابعة الحدث العالمي الذي يعكس عظمة الحضارة المصرية وامتدادها عبر العصور.

دعم محافظ الغربية

وتخللت الفعاليات فقرات فنية وتراثية متنوعة نظمتها مديرية التربية والتعليم بالغربية، حيث قدم طلاب المدارس عدداً من العروض الفنية والاستعراضية التي جسدت روح الانتماء الوطني والفخر بالحضارة المصرية، كما شملت الفعاليات فقرات فنية شعبية مميزة كعروض التنورة والمواويل الوطنية التي أضفت أجواء احتفالية رائعة، وسط تفاعل كبير من المواطنين الذين أعربوا عن اعتزازهم بما تشهده مصر من إنجازات تاريخية.

فرحة المصريين

وأكد محافظ الغربية أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل «أعظم هدية تقدمها مصر للعالم في العصر الحديث»، مشيدًا بما شهده الافتتاح من تنظيم متميز ورسائل حضارية راقية تجسد صورة مصر الحديثة القادرة على الجمع بين الأصالة والتطور. وأضاف أن هذا الصرح العالمي ليس مجرد متحف، بل مشروع وطني يخلد هوية الأمة المصرية ويجسد إرادة القيادة السياسية في صون التراث الإنساني وتقديمه للعالم في أبهى صورة.

وأشار اللواء أشرف الجندي إلى أن ما تشهده مصر اليوم من إنجازات غير مسبوقة في مختلف المجالات هو امتداد لمسيرة البناء والتنمية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤكداً أن هذا الحدث الضخم يعزز مكانة مصر على الخريطة السياحية العالمية، ويفتح آفاقاً جديدة أمام الأجيال القادمة للفخر ببلادهم والمساهمة في مواصلة مسيرة النهضة الوطنية.

حشود الغرباوية

وأضاف محافظ الغربية أن مشاركة المواطنين في طنطا وجميع مراكز المحافظة في متابعة هذا الحدث التاريخي تعكس عمق الوعي الوطني والإحساس بالفخر بما تحققه الدولة المصرية من إنجازات تليق بعظمة شعبها وتاريخها، موجهاً تحية تقدير لكل من ساهم في هذا العمل الوطني العملاق الذي أصبح رمزاً خالداً للحضارة المصرية المتجددة.

واختتم الجندي تصريحاته مؤكداً أن محافظة الغربية، كغيرها من محافظات الجمهورية، تعيش اليوم لحظة فخر واعتزاز بهذا الإنجاز العالمي الذي يعبر عن روح مصر الحديثة، مؤكداً أن الافتتاح ليس مجرد مناسبة ثقافية، بل رسالة أمل وعزة تبعثها مصر إلى العالم أجمع بأنها قادرة على صناعة المجد من جديد، وأن المصريين دائماً على العهد في حماية تراثهم وبناء مستقبل يليق بحضارتهم العريقة.