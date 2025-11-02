ضبط 5 طن ونصف أعلاف حيوانية مجهولة المصدر في حملة تموينية بالغربية

تمكنت مديرية التموين بالغربية، من ضبط 5 طن ونصف أعلاف حيوانية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية للاستهلاك الحيوانى، داخل مصنع لإنتاج الأعلاف غير مرخص بمركز طنطا.

وتلقى المهندس أحمد عبود وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا ، بتمكن حملة لمفتشى قسم الرقابة التموينية بالمديرية، من ضبط 5 طن ونصف أعلاف حيوانية منتهية الصلاحية طبقا لتاريخ الإنتاج ، وعدم صلاحيتها للاستهلاك الحيوانى، ومخالفه للقانون و القرارات الوزارية المنظمة, داخل مصنع أعلاف غير مرخص بمركز طنطا.

وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بواقعة الضبط، وإخطار النيابة المختصة لتجرى شئونها.