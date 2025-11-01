محافظ الغربية عن افتتاح المتحف الكبير: لحظة فخر لكل مصري | صور

شارك اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، يرافقة المهندس أشرف دوس رئيس مجلس إدارة شركة فيرنبرو جلوبال للإستثمار والمطور الرئيسى للمنطقة اللوچيستية بالغربية و المهندس شريف يونس المدير التنفيذي و العضو المنتدب للمجموعة مساء اليوم، رواد نادي ماتريكس بمدينة طنطا، فعاليات مشاهدة البث المباشر لافتتاح المتحف المصري الكبير، وسط أجواء وطنية مفعمة بالفخر والانتماء، حيث حرص المواطنون على متابعة هذا الحدث العالمي الذي يعكس عظمة مصر وتاريخها الممتد عبر العصور.

توجيهات محافظ الغربية

وتحولت أروقة النادي إلى مشهد وطني بهيج، امتلأ بالأعلام المصرية والأغاني الوطنية، وشارك الحضور من الأسر والشباب والأطفال في التعبير عن فرحتهم بهذا الافتتاح التاريخي الذي يُعد تتويجًا لمسيرة من العمل والإبداع والعطاء المصري المتواصل.

وحرص اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية على مشاركة المواطنين لحظات الفخر والسعادة، حيث تجول بين الأسر والأطفال داخل النادي، وحرص على التقاط الصور التذكارية معهم، في مشهد عكس روح القرب والتفاعل الإنساني بين المحافظ وأبناء المحافظة، الذين أعربوا عن سعادتهم بوجوده بينهم ومشاركته لهم هذه اللحظة الوطنية الفريدة.

دعم الأسر والعائلات

وأكد محافظ الغربية أن افتتاح المتحف المصري الكبير يُعد أعظم هدية تقدمها مصر للعالم في العصر الحديث، مشيرًا إلى أن هذا الصرح العملاق يجسد رؤية القيادة السياسية في تقديم التاريخ المصري بصورة تليق بعظمة الأمة المصرية ومكانتها بين شعوب العالم.

وأضاف الجندي أن مشاركة المواطنين في طنطا اليوم تعكس وعي الشعب المصري واعتزازه بوطنه، موضحًا أن ما تشهده الدولة من إنجازات غير مسبوقة في مختلف القطاعات هو امتداد لإرادة حقيقية لبناء مستقبل يليق بتاريخ مصر العظيم تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأشار محافظ الغربية إلى أن هذا الحدث العالمي يمثل نقطة مضيئة جديدة في مسيرة الدولة المصرية نحو التنمية والبناء، مؤكداً أن مصر تثبت للعالم كل يوم أنها قادرة على صون ماضيها وصناعة مستقبلها بثقة واقتدار، وأن المصريين يواصلون كتابة تاريخ يليق بأمجادهم عبر العصور.

فرحة المصريين

واختتم الجندي تصريحاته بتوجيه التحية لكل المصريين الذين شاركوا هذه اللحظة الوطنية، مؤكداً أن افتتاح المتحف المصري الكبير هو لحظة فخر واعتزاز لكل مواطن، ورسالة واضحة من مصر إلى العالم بأن حضارتها خالدة لا تنتهي، وأنها قادرة على الجمع بين الأصالة والتقدم في آنٍ واحد.