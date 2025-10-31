قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

ضبط 15 طن أعلاف حيوانية منتهية الصلاحية في حملة تموينية بالغربية

صورة أرشيفية
الغربية أحمد علي

تمكنت مديرية التموين بالغربية، من ضبط  15 طن أعلاف حيوانية مابين منتهية الصلاحية و مجهولة المصدر وبدون بيانات ، داخل مصنع لإنتاج الأعلاف بمركز السنطة ومدشة أعلاف غير مرخصة بمركز طنطا.

حملات تموينية مكبرة 


وتلقى المهندس أحمد عبود وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن حملة تموينية بمركز السنطة من ضبط 3 طن أعلاف منتهية الصلاحية طبقا لتواريخ الإنتاج والانتهاء داخل مصنع أعلاف بالسنطة، وكذا تمكن حملة تموينية بمركز طنطا من ضبط 12 طن أعلاف حيوانية مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الحيوانى، بالمخالفه للقانون و القرارات الوزارية المنظمة, داخل مدشة أعلاف غير مرخصة بمركز طنطا.

ردع مخالفين 


وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضرين بواقعتى الضبط، وإخطار النيابة المختصة لتجرى شئونها.

