ضبط 15 طن أعلاف حيوانية منتهية الصلاحية في حملة تموينية بالغربية

تمكنت مديرية التموين بالغربية، من ضبط 15 طن أعلاف حيوانية مابين منتهية الصلاحية و مجهولة المصدر وبدون بيانات ، داخل مصنع لإنتاج الأعلاف بمركز السنطة ومدشة أعلاف غير مرخصة بمركز طنطا.

حملات تموينية مكبرة



وتلقى المهندس أحمد عبود وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن حملة تموينية بمركز السنطة من ضبط 3 طن أعلاف منتهية الصلاحية طبقا لتواريخ الإنتاج والانتهاء داخل مصنع أعلاف بالسنطة، وكذا تمكن حملة تموينية بمركز طنطا من ضبط 12 طن أعلاف حيوانية مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الحيوانى، بالمخالفه للقانون و القرارات الوزارية المنظمة, داخل مدشة أعلاف غير مرخصة بمركز طنطا.

ردع مخالفين



وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضرين بواقعتى الضبط، وإخطار النيابة المختصة لتجرى شئونها.