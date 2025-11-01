احتفالًا بافتتاح المتحف الكبير..مفاجآت وفعاليات رائعة في انتظاركم بمحافظة الغربية

أعلن ديوان محافظة الغربية منذ قليل عن استمرار اباستعدادات التي تجري على قدم وساق بمحافظة الغربية لاستقبال حضراتكم في التجمع الجماهيري الكبير.

احتفالات فتح المتحف المصري

الذي يُقام عند كوبري الهندسة بطنطا أمام عربات الطعام المتنقلة، لمتابعة البث المباشر لاحتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، وذلك بحضور معالي اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية.

توجيهات محافظ الغربية

وتنظم المحافظة عددًا من الفعاليات والعروض المميزة والمفاجآت الرائعة التي تُضفي أجواءً من البهجة والفخر بهذا الحدث العالمي، في احتفال يجسّد حب المصريين لوطنهم وحضارتهم العريقة.