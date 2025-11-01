محافظ الغربية: مصر تفتتح أعظم صرح حضاري في تاريخها.. المتحف المصري الكبير

تُفتتح أعظم أيقونة حضارية في العالم، المتحف المصري الكبير اليوم أكبر متحف في العالم لحضارة واحدة، ليجمع بين أصالة الماضي وروعة الحاضر، ويجسد عظمة التاريخ المصري الممتد عبر آلاف السنين.

وأكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أن المحافظة أنهت استعداداتها الكاملة للمشاركة في الاحتفال بهذا الحدث التاريخي، من خلال تجهيز ١٢٥ شاشة عرض في الميادين والشوارع والأندية والمدارس ومراكز الشباب، ليتمكن أبناء المحافظة من متابعة لحظة الافتتاح مباشرة والمشاركة في فرحة الوطن.

تحرك عاجل

محافظة الغربية تهنئ الشعب المصري العظيم بهذا الإنجاز الوطني الكبير، وتدعو الجميع للحضور إلى أماكن الشاشات ومتابعة البث الحي، لتكونوا جزءًا من هذه اللحظة التاريخية التي تُسجَّل بحروف من ذهب في صفحات تاريخ مصر.