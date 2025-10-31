قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الشركة المتحدة: حقوق بث افتتاح المتحف المصري الكبير هدية لكل القنوات المصرية والعربية والأجنبية
لم نأمن لأحد.. الدويري يكشف تفاصيل دقيقة عن تنفيذ صفقة شاليط
مصرع قس وزوجته وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بطريق "قنا - سفاجا"
دويتش فيلة: المتحف المصري الكبير رسالة إحياء للهوية الوطنية
انتكاسة جديدة لـ بول بوجبا تؤجل عودته إلى الملاعب مع موناكو
جامعة القاهرة تهنئ محافظة الجيزة بانضمامها إلى شبكة اليونسكو للمدن الإبداعية لعام 2025
البابا تواضروس عن افتتاح المتحف المصري الكبير: الأكبر في العالم ليعرف الجميع من هي مصر العريقة
حسام موافي: الأنيميا عرض وليست مرضا وأسبابها كثيرة.. فيديو
سعر ومواصفات تويوتا إنوفا 2026 العائلية في السوق السعودي
وكيل المخابرات السابق: مصر تعمل على بلورة كاملة لأفق سياسي أراه ليس قريبا
زاهي حواس: المتحف المصري فخر لـ مصر وليس مبنى
إنارة برج القاهرة بعبارتي مرحبا بكم في مصر وWelcome to Egypt
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الغربية تحتفل بالمتحف الكبير بتجهيز 125 شاشة عرض بالمدارس ومراكز الشباب

شاشات عرض احتفالية متحف المصري
شاشات عرض احتفالية متحف المصري
الغربية أحمد علي

أعلن اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، عن الانتهاء من تجهيز وتركيب ١٢٥ شاشة عرض عملاقة على مستوى المحافظة، لنقل فعاليات احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير غدًا السبت الموافق الأول من نوفمبر ٢٠٢٥، في حدث عالمي يمثل صفحة جديدة من صفحات مجد الحضارة المصرية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإتاحة متابعة الحدث التاريخي لأكبر عدد من المواطنين في جميع المحافظات.

توجيهات محافظ الغربية 

وأكد محافظ الغربية أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية شاركت في إعداد خطة شاملة لتوزيع الشاشات داخل الميادين العامة والأحياء والمراكز والقرى والأندية والمدارس ومراكز الشباب، بما يضمن تغطية شاملة تتيح لكل مواطن فرصة متابعة الاحتفالية في أجواء وطنية تليق بعظمة الحدث. وأضاف «الجندي» أن الغربية تحتفل بالحدث الأضخم في تاريخ مصر وهي في أبهى صورها، موجهاً القيادات التنفيذية بتوفير كل سبل المشاركة الشعبية ورفع درجة الاستعداد داخل المدن والمراكز، لتتحول الغربية إلى لوحة مضيئة تعبر عن فخر المصريين بتراثهم الخالد.

وفي إطار هذه الخطة، تم الانتهاء من تركيب الشاشات في مختلف مراكز ومدن المحافظة، إلى جانب الأندية الرياضية ومراكز الشباب والمدارس، على النحو التالي:

أولًا: الأندية الرياضية
تشارك ستة أندية كبرى في احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير من خلال بث مباشر عبر شاشات عملاقة داخل مقراتها، وهي:
نادي طنطا الرياضي، نادي نيو كاسل، نادي سيتي كلوب، نادي إيزي سبورت العبد، نادي ماتريكس الرياضي الذي تم تزويده بـ تسع شاشات عرض داخلية لتغطية جميع أرجاء النادي، ونادي بلدية المحلة الكبرى.

ثانيًا: مراكز الشباب
أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الغربية عن الانتهاء من تجهيز ٦٢ مركز شباب ونادٍ رياضي بمختلف مدن ومراكز المحافظة لبث الاحتفالية مباشرة، وإتاحة مشاهدة الحدث التاريخي أمام المواطنين في أجواء وطنية مبهجة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء المحافظ بمشاركة أبناء الغربية في فرحة مصر بهذا الحدث العالمي.

وتشمل المراكز: مركز شباب محلة حسن، مركز شباب شيرا ملكان، مركز شباب صفط تراب، نادي الصيد الرياضي، نادي بلدية المحلة الرياضي، مركز شباب ميت بدر حلاوة، مركز شباب ميت حبيب، مركز شباب كفر العزيزية، مركز شباب الناصرية، مركز شباب الراهبين، مركز شباب الناوية، مركز شباب طليمة، مركز التنمية الشبابية بسمنود، مركز شباب محلة زياد، مركز التنمية الشبابية محمد صلاح بتجريح، مركز شباب كتامة، مركز شباب سلامون، مركز شباب الحاج أحمد، مركز التنمية الشبابية ببسيون، مركز شباب محلة أبو علي، مركز شباب بطينة، مركز شباب القيصرية، مركز التنمية الشبابية ببشبيش، مركز التنمية الشبابية بالمحلة الكبرى، مركز شباب دماط، مركز شباب سجين الكوم، مركز شباب ابشواي الملق، مركز شباب صرد، مركز شباب الشين، مركز شباب خباطة، مركز شباب محلة مرحوم، مركز شباب محلة منوف، مركز شباب شوني، مركز شباب العجيزي، نادي السكة الحديد بطنطا، نادي سيجر الرياضي، نادي النيابة الإدارية، مركز شباب نفيا، مركز شباب شبشير الحصة، مركز شباب حصة شبشير، مركز شباب نواج، مركز شباب تفهنا العزب، مركز شباب مسجد وصيف، مركز شباب الغريب، مركز شباب حانوت، مركز التنمية الشبابية بزفتى، نادي السنطة الرياضي، مركز شباب اشناواي، مركز شباب تطاي، مركز التنمية الشبابية بالجعفرية، مركز شباب شبرا قاص، مركز شباب شندلات، مركز شباب ميت يزيد، مركز شباب الدلجمون، مركز شباب أبيار، مركز شباب مشلة، مركز شباب دلبشان، مركز شباب كفر المحروق، مركز شباب قليب أبیار، مركز شباب قسطا، مركز شباب كفور بلشاي، ومركز شباب شبراريس.

ثالثًا: فعاليات الشباب والرياضة داخل مراكز الشباب
تنظم مديرية الشباب والرياضة احتفالات موسعة بمراكز الشباب بمختلف المدن والمراكز احتفالًا بافتتاح المتحف المصري الكبير، وتشمل أنشطة رياضية وثقافية وفنية متميزة، حيث يشهد مركز التنمية الشبابية ببسيون يومًا رياضيًا بعروض تايكوندو وكاراتيه، ومركز شباب نفيا بطنطا ثان عروض كونغ فو وفقرة التنورة، ومركز شباب صفط تراب بالمحلة أول عروضًا رياضية وكاراتيه، ومركز التنمية الشبابية بزفتى عرضًا مسرحيًا بمشاركة فريق الكورال، ومركز شباب دماط بقطور عروض كاراتيه ومدرسة الكرة، ومركز شباب الدلجمون بكفر الزيات عروض كاراتيه ومدرسة الكرة، ومركز شباب محلة زياد بسمنود عروضًا رياضية مميزة، ومركز التنمية الشبابية بالمحلة ثان فقرات لذوي الهمم وأكاديمية الكاراتيه وأكاديمية كرة القدم وعروضًا موسيقية لفريق الكورال، فيما يقدم مركز شباب محلة منوف بطنطا أول أنشطة ثقافية وفنية ورياضية متنوعة، ويختتم مركز شباب ميت يزيد بالسنطة اليوم الرياضي بعروض كاراتيه وفقرة التنورة وعرض فرعوني.

احتفالية متحف مصر 

رابعًا: الفعاليات التعليمية داخل المدارس
وفي إطار مشاركة مديرية التربية والتعليم بالغربية في احتفالات افتتاح المتحف المصري الكبير، أعلنت المديرية عن تنفيذ برنامج شامل داخل عشر مدارس على مستوى الإدارات التعليمية، تبدأ فعالياته في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتتضمن بثًا مباشرًا للافتتاح إلى جانب فقرات فنية وثقافية مستوحاة من الحضارة المصرية القديمة.

وتقام الفعاليات داخل: مدرسة سمارت الخاصة للغات بشرق طنطا، مدرسة رويال الخاصة بغرب طنطا، مدرسة الجيل المسلم الخاصة بشرق المحلة، مدرسة الفرير الخاصة بغرب المحلة، مدرسة مختار كامل الثانوية بنات بزفتى، مدرسة كفر كلا الباب الرسمية للغات بالسنطة، مدرسة كفر الزيات الثانوية بنات بكفر الزيات، مدرسة المستشار صفوت الإعدادية بسمنود، مدرسة ليدرز الخاصة بقطور، ومدرسة الصفا الخاصة ببسيون.

وتشمل الأنشطة عرض أفلام وثائقية عن المتحف المصري الكبير حتى بدء البث الرسمي للافتتاح، وتنظيم استقبال فرعوني بالزي والموسيقى التراثية، وتنفيذ جدارية فنية لأعمال الطلاب تعبر عن الحضارة المصرية، إلى جانب ورشة رسم فرعوني يشارك فيها عشرة طلاب بكل مدرسة، فضلًا عن عروض فنية بالزي الفرعوني يقدمها الطلاب والطالبات احتفالًا بالحدث التاريخي.

كما أعلنت المديرية عن تنظيم عشرين رحلة مجانية لزيارة المتحف المصري الكبير بالتعاون مع جمعية رعاية الطلاب، بواقع رحلتين لكل إدارة تعليمية لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية، بتكلفة إجمالية قدرها ١٦٠ ألف جنيه، بالإضافة إلى ثلاث رحلات مجانية لطلاب ذوي الهمم من معهد النور ومدارس الصم والبكم والتربية الفكرية بالتنسيق مع إدارة التربية الخاصة، بتكلفة إجمالية قدرها ٢٤ ألف جنيه، وذلك في إطار حرص محافظة الغربية على إشراك جميع أبنائها في متابعة هذا الحدث العالمي الذي يجسد عظمة الحضارة المصرية واعتزاز الدولة بتاريخها وهويتها الوطنية.

واختتم اللواء أشرف الجندي تصريحاته مؤكدًا أن محافظة الغربية تحتفل بهذا الحدث التاريخي بروح وطنية صادقة تعكس مكانتها كعروس الدلتا، وأنها تضع الإنسان في صدارة أولوياتها، مشددًا على أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل فخرًا لكل مصري ودعوة للعالم لمشاهدة عظمة الحضارة المصرية التي لا تنضب.

وتهنئ محافظة الغربية الشعب المصري العظيم بهذا الحدث التاريخي الذي يجسد عظمة مصر وتاريخها الخالد، متمنية لمصر مزيدًا من الرفعة والازدهار في ظل قيادتها الحكيمة.

اخبار محافظة الغربية احتفالية متحف المصري شوارع وميادين قري ومراكز المحافظة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحف المصري الكبير

بالساعة والتاريخ| موعد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.. صور

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

المتحف المصري الكبير

القنوات الناقلة لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير

الملك تشارلز الثالث وشقيقه الأمير أندرو

فضيحة إبستين.. الملك تشارلز يجرد شقيقه من جميع ألقابه الملكية

عبير صبري

فنانون يحتفون بافتتاح المتحف المصري الكبير: حدث عالمي يجسد عظمة مصر

صورة أرشيفية

الذهب يتعرض لهزات قوية.. عيار 21 يسجل 5325 جنيها

المتحف المصري الكبير

من يحق لهم دخول المتاحف مجانا؟.. خبير يجيب

رحمة محسن

أحدث ظهور لـ رحمة محسن بأحد أماكن السهر بعد أزمتها الأخيرة

ترشيحاتنا

مصطفى كامل وابنه

مصطفى كامل ونجله فتحي يجتمعان فى دويتو لأول مرة بعنوان “إلى اللقاء”

رامى عياش

رامى عياش يكشف سرا عن أغنيته الجديدة وبترحل

إليسا

إليسا تصل العقبة استعدادا لحفل الغد

بالصور

ماذا يحدث عند تناول الرياضيين البنجر؟.. يحسن اللياقة البدنية والأداء

فوائد تناول البنجر للرياضيين
فوائد تناول البنجر للرياضيين
فوائد تناول البنجر للرياضيين

ليه ناس كتير مدمنة جبنة؟.. تعرف على السر الحقيقي وراء اشتهاء الجبن

لماذا يدمن البعض تناول الجبنة أكثر من غيرهم؟
لماذا يدمن البعض تناول الجبنة أكثر من غيرهم؟
لماذا يدمن البعض تناول الجبنة أكثر من غيرهم؟

فاكهة أم عصير؟.. دراسة تكشف الخيار الأكثر أمانًا لمرضى السكري

شرب العصير أم تناول الفاكهة أفضل لمرضى السكري
شرب العصير أم تناول الفاكهة أفضل لمرضى السكري
شرب العصير أم تناول الفاكهة أفضل لمرضى السكري

أخبار السيارات| عيوب تسلا سايبرتراك تتفاقم.. وهوندا تسحب 700 ألف سيارة من الأسواق

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

فيديو

أزمه رحمه محسن

خفايا زواج الـ 4 أشهر| المأذون يكشف سر رحمة محسن ورجل الأعمال.. وماذا حدث في 2024؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصاريكتب: المتحف الكبير..افتتاح القرن الذي سيغيّر وجه السياحة في مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: هات ايدك يا ولا وتعالى نجري ..!!

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

المزيد