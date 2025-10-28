قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

زمالك 2009 يهزم غزل المحلة بثنائية في بطولة الجمهورية

منتصر الرفاعي   -  
ملك موسى

فاز فريق كرة القدم بنادي الزمالك مواليد 2009، على غزل المحلة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب النادي، في إطار منافسات الجولة العاشرة من بطولة الجمهورية.

سجل هدفي الزمالك: طارق هشام، وأحمد صفوت.

وظهر لاعبو الزمالك بمستوى فني متميز خلال الشوط الأول من اللقاء، وبدأوا بالضغط والهجوم المكثف منذ الدقائق الأولى، وتكلل ذلك بتسجيل طارق هشام الهدف الأول في الدقيقة 13، وبعدها تواصل الهجوم ولكن دون جدوي، ثم سجل غزل المحلة هدف التعادل من كرة مرتدة، بعدها ضغط لاعبو الزمالك وأتيحت عدة فرص ولكن لم تترجم إلى أهداف اخرى، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني، واصل لاعبو الزمالك محاولاتهم على مرمى غزل المحلة، واستطاعوا صناعة فرص عديدة، نجح خلالها أحمد صفوت في تسجيل الهدف الثاني والفوز في الدقيقة 88، لينتهي اللقاء بفوز أبناء ميت عقبة بهدفين مقابل هدف.

وحرص على حضور المباراة اليوم، لمؤازرة الفريق:  بدر حامد، رئيس قطاعات كرة القدم بالقلعة البيضاء، وعادل المأمور، المدير الفني لحراس مرمى قطاع الناشئين، وتامر عبد الحميد "دونجا"، وحازم إمام نائبي المدير الفني للقطاع، وشكري حسن، المدير الإداري للقطاع.

ويقود الجهاز الفني لفريق زمالك 2009 كل من: توفيق عيد مدربًا، علي رزق مدربًا مساعدًا، أحمد محمود مدربًا لحراس المرمى، محمود مغاوري إداريًا، مصطفى حسين أخصائياً للتأهيل والإصابات، عمرو عيسي محللًا للأداء، ويوسف سيد مسئولاً للمهمات.

 كشف مصدر بنادي الزمالك عن استمرار غياب الفلسطيني آدم كايد لاعب الفريق الأول لكرة القدم عن فريقه  في مباراة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويخضع آدم كايد لبرنامج تأهيلي مكثف في الفترة الحالية، في ظل معاناته من إصابة في عضلة السمانة، تسببت في غيابه عن الفريق في الفترة الأخيرة.

ويسعى الجهاز الطبي لتجهيز اللاعب للحاق ببطولة السوبر المحلي والسفر مع بعثة الفريق الأبيض إلى الإمارات.

  ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي، المقرر لها يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك بطولة الجمهورية ناشئين كرة القدم

