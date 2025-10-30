قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر تتأهل لنهائي كأس العالم لكرة اليد للناشئين بالفوز على إسبانيا
شريف عامر: المجتمع الدولي بات يتعامل مع ما يجري في دارفور كأزمة إنسانية كبرى
رفع درجة الاستعداد القصوى بمطاري سفنكس والقاهرة قبل ساعات من افتتاح المتحف الكبير
إنجاز تاريخي.. منتخب الناشئين يهزم إسبانيا ويتأهل إلى نهائي بطولة العالم لكرة اليد
عقوبة ضد الزمالك بسبب غياب يانيك فيريرا عن المؤتمر الصحفي بعد مباراة البنك الأهلي
مليونية في حب أبو العينين.. الآلاف في الليلة الختامية لمولد الدسوقي بكفر الشيخ
محطم نفسيا.. جندي إسرائيلي ينهي حياته بعد عودته من غزة
إصابة مصطفى شلبي بتمزق في العضلة الخلفية بعد مواجهة الزمالك والبنك الأهلي
مؤتمر حاشد للقائمة الوطنية بالجيزة.. أبو العينين: الحضور الجماهيري الكبير يؤكد أن المصريين سيقولون كلمتهم للمستقبل.. ومصطفى بكري: كلنا خلف الرئيس السيسي
2 مليون جنيه تعويض.. إحباط محاولتين لتهريب أدوية وسجائر أجنبية بميناء نويبع
موعد صلاة الجمعة بالتوقيت الشتوي.. في القاهرة والإسكندرية وأسوان وباقي المحافظات
بعد فيديو غير لائق.. عقوبة تنتظر الزوج السري للفنانة رحمة محسن
حوادث

أول صور من حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي أسوان - القاهرة

الصور الأولى لحادث أسوان
الصور الأولى لحادث أسوان
محمد عبد الفتاح

نستعرض الصور الأولى لحادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربى أسوان / القاهرة تحديداً عند مركز إدفو شمال المحافظة ، والبالغ عددهم 19 مصابا ومصابة .

وضمت قائمة المصابين كل من :  محمد عادل محمد 32 سنة،  وعرفات محمد جاد ملك 43 سنة ، وأمانى ربيع درويش  سنة، وعلى إبراهيم على عبدالرازق 12 سنة، وعبدالله محمد عادل عام ونصف، شيماء محمد حسن 14 سنة ، وفتحية جاد الكريم محمد 55 سنة، ومريم أحمد عبدالعاطى 67 سنة.

وأصيب أيضاً يوسف إبراهيم على 10 سنوات، وورده محمد فتحى 45 سنة، وأبو القاسم فتحى محمد فتحى 9 سنوات، ورائد فتحى محمد فتحى 6 سنوات، وساجد إبراهيم على 10 سنوات، ورحيم فتحى محمد فتحى 4 سنوات، وأحمد محمد على حسن 33 سنة، ومحمد عبدالوارث محمد على 5 سنوات، وزهراء عبدالوارث على 4 سنوات، وزينب مصطفى محمد، توأمها ايمان مصطفى محمد، عمرهن 25 سنة.

حادث

وعقب وصولهم إلى مستشقى النيل بإدفو تبين أنه تنوعت الإصابات تراوحت بين كسور متفرقة وجروح وسحجات في مختلف أنحاء الجسم، وتم التعامل مع كل حالة طبقًا لطبيعتها ، فيما يخضع بعض المصابين للملاحظة داخل أقسام العناية لحين استقرار حالتهم الصحية . 

وتم على الفور الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث حيث تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى النيل بإدفو لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، وتم رفع درجة الاستعداد داخل المستشفى لاستقبال الحالات وإجراء الفحوصات العاجلة لهم من خلال الأطقم الطبية المتخصصة في أقسام الطوارئ والعظام والجراحة.

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

