أسوان: تحرير 23 محضرًا لمخالفات تموينية في حملات بكوم أمبو والرديسية

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو في أسوان بقيادة طه حسين بتنظيم حملة مكبرة شاركت فيها اللجنة الخماسية التى ضمت ممثلى جهاز حماية المستهلك والتموين والصحة والطب البيطرى والبيئة ، فضلاً عن نواب رئيس المدينة ورؤساء الأحياء ، والعاملين بالوحدة المحلية حيث تم تحرير 14 محضر متنوع ما بين حماية المستهلك ومغالاة فى الأسعار المقررة تموينياً ، ومخالفات بيطرية ، فضلاً عن محاضر لعدم النظافة ، وعدم وجود شهادات صحية .

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمدينة الرديسية بقيادة علاء الدين ممدوح بتنفيذ مرور ميدانى على عدد من مستودعات توزيع إسطوانات البوتاجاز ، والسوبر ماركت ، والمطاعم حيث تم تحرير 9 محاضر مخالفة متنوعة منها 7 مخالفات لعدم الإعلان عن الأسعار .

ومحضر لعدم الإعلان عن سعر إسطوانات البوتاجاز بأحد المستودعات ، علاوة على محضر لتجميع الدقيق البلدى ، وشهد المرور مشاركة للمسئولين بمكتب التموين ورخص المحلات والبيئة بالوحدة المحلية ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين .

حملات تموينية

محافظ أسوان يتابع إلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة..ويطالب بالإبلاغ عن المخالفات توجيهات محافظ أسوان بجولته الميدانية.. تكثيف النظافة ورفع الإشغالات وتأمين أعمدة الإنارة

فيما حرص اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على إستيقاف عدد من سيارات السيرفيس (الميكروباص) العاملة على خطوط السير المختلفة خلال جولاته الميدانية ، وذلك للإستفسار مباشرة من الركاب حول مدى إلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة التى تم إعتمادها وتطبيقها عقب تحريك أسعار الوقود وفقاً لقرارات لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية ، وخلال حديثه مع المواطنين .

وشدد الدكتور إسماعيل كمال على ضرورة الإبلاغ الفورى عن أى تجاوزات أو محاولات من بعض السائقين لزيادة قيمة التعريفة المقررة ، مع التأكيد على أن المحافظة لن تتهاون فى إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين .

وناشد المواطنين بأهمية التواصل مع غرفة العمليات المركزية من خلال الخط الساخن (114) التابع لمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة أو عبر رقم الواتس آب (01507675849) الخاص بإدارة المواقف لتلقى الشكاوى والملاحظات على مدار الساعة .