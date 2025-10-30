إصابة 19 شخصًا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي أسوان/القاهرة

تعرض 19 شخصا لإصابات متفرقة بالجسم نتيجة وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة .

وتم على الفور الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث حيث تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى النيل بإدفو لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، وتم رفع درجة الاستعداد داخل المستشفى لاستقبال الحالات وإجراء الفحوصات العاجلة لهم من خلال الأطقم الطبية المتخصصة في أقسام الطوارئ والعظام والجراحة.

حادث

وتنوعت الإصابات تراوحت بين كسور متفرقة وجروح وسحجات في مختلف أنحاء الجسم، وتم التعامل مع كل حالة طبقًا لطبيعتها، فيما يخضع بعض المصابين للملاحظة داخل أقسام العناية لحين استقرار حالتهم الصحية.

وانتقلت القيادات المختصة إلى مكان الحادث لمعاينة الموقع ورفع آثار الحادث، وتيسير حركة المرور أمام السيارات على الطريق الصحراوي الغربى أسوان / القاهرة ، وتم تحرير محضر بالواقعة .