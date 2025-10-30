محافظ أسوان يتابع إلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة..ويطالب بالإبلاغ عن المخالفات

حرص اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على إستيقاف عدد من سيارات السيرفيس (الميكروباص) العاملة على خطوط السير المختلفة خلال جولاته الميدانية ، وذلك للإستفسار مباشرة من الركاب حول مدى إلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة التى تم إعتمادها وتطبيقها عقب تحريك أسعار الوقود وفقاً لقرارات لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية.

ويأتى ذلك فى إطار متابعته الميدانية الدقيقة لضبط منظومة النقل الجماعي وتحقيق الإنضباط داخل الشارع الأسواني.

وخلال حديثه مع المواطنين ، شدد الدكتور إسماعيل كمال على ضرورة الإبلاغ الفورى عن أى تجاوزات أو محاولات من بعض السائقين لزيادة قيمة التعريفة المقررة ، مع التأكيد على أن المحافظة لن تتهاون فى إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

وناشد المحافظ المواطنين بأهمية التواصل مع غرفة العمليات المركزية من خلال الخط الساخن (114) التابع لمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة أو عبر رقم الواتس آب (01507675849) الخاص بإدارة المواقف لتلقى الشكاوى والملاحظات على مدار الساعة.

التعريفة الجديدة

ووجه المحافظ إدارات المرور والمواقف والوحدات المحلية بتكثيف الجولات الميدانية على جميع المواقف الداخلية والخارجية للتأكد من إلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة ، مع إلزامهم بتركيب الملصقات والإستيكرات المدوّن عليها التعريفة المحددة لكل خط سير بشكل واضح على زجاج السيارات بما يضمن تعريف المواطنين بحقوقهم ويعزز من مظاهر الإنضباط داخل المنظومة المرورية بالمحافظة ، مؤكداً على أن هذه الإجراءات تأتى فى إطار حرص الدولة على تحقيق العدالة وضبط الأسواق والخدمات بما يراعى مصلحة المواطن ، ويضمن إستمرار تقديم خدمة نقل آمنة ومنتظمة بأسعار عادلة ومعلنة .