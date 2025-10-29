حركة التنمية المحلية.. محافظ كفر الشيخ يهنئ رئيسي مركز الرياض وحي أول المحلة

وجه اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ التهنئة إلى وائل فرج، رئيس مركز ومدينة الرياض، بمناسبة ترقيه إلى درجة مدير عام ضمن حركة ترقيات وزارة التنمية المحلية.

كما قدّم التهنئة للدكتور أحمد إسماعيل، مدير إدارة المجالس بديوان عام حافظة كفر الشيخ؛ لترقيته و توليه منصب رئيس حي أول المحلة الكبرى.

وأعرب محافظ كفر الشيخ، عن خالص دعواته وتمنياته الطيبة لهما بدوام التوفيق والسداد في مهامهما الجديدة لصالح الوطن والمواطنين.

وكانت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اعتمدت الحركة السنوية تنقلات قيادات التنمية المحلية.

وشملت الحركة نقل وتعيين 5 سكرتير عموم و10 سكرتير عموم مساعدين، و 134 رئيس مركز ومدينة وحي بالمحافظات وإنهاء خدمة 15 قيادة منهم 11 تم خروجهم من العمل نهائيا وإنهاء خدمتهم واستبعاد 4 من الوظائف القيادية ونقلهم لوظائف إدارية بدواوين عموم عدد من المحافظات .