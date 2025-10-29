قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل سيتم غلق الطرق أثناء احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير؟.. أحمد موسى يكشف التفاصيل
مصدر أمني: لا صحة للمتداول عن إغلاق طرق بسبب افتتاح المتحف المصري الكبير
فيديوهات خاصة وزواج سري.. القصة الكاملة لأزمة رحمة محسن
رسميا .. سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الأربعاء
برلمانية تطالب بتعديل قانون سن الطفل المصري ليتناسب مع طبيعة الجريمة ومستوى الإدراك
رئيس الوزراء يتابع ميدانيا اللمسات النهائية استعدادا لاحتفالية افتتاح المتحف الكبير
الأمم المتحدة تدين الانتهاكات في الفاشر والغارات الإسرائيلية في غزة
الساعة ستتأخر 60 دقيقة.. تطبيق التوقيت الشتوي رسميًا في مصر غدًا
حكاية عروس جسر السويس.. كشفت علاقات زوجها فقـ.تلها بعد 90 يوم زواج
مواعيد السوبر المصري بدولة الإمارات
أحمد موسى يشوق المتابعين: سنعرض تفاصيل لأول مرة عن المتحف المصري الكبير يوم السبت
تحويلات مرورية وطرق بديلة يوم افتتاح المتحف المصري..حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي
حوادث

إخلاء سبيل المتهم في واقعة الاعتداء على مؤذن مسجد المحلة والأوقاف تحقق

واقعة مسجد المحلة
واقعة مسجد المحلة
الغربية أحمد علي

أصدر المستشار محمد صلاح الفقي المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة مركز المحلة بسرعه فتح باب التحقيق في واقعة الاعتداء على مؤذن بمسجد بقرية محلة حسن من جهه شغب واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

توجيهات عاجلة 


كما وجهت النيابة العامة بسماع أقوال شهود عيان بالواقعة وتفريغ كاميرات مراقبه بمحيط موقع الحادث وأخذ أقوال أسرة الضحية .
كما صدر قرار من النيابة العامة عقب التصالح بين الطرفين بإخلاء سبيل المتهم من سرايا مركز شرطة المحلة تزامنا مع تدخل وسطاء من أهل الخير لحل الأزمة بين الطرفين من من أبناء قرية محلة حسن .

تحقيق أوقاف الغربية 


في المقابل ملف الدكتور نوح العيسوي وكيل وزارة الأوقاف بالغربية بتشكيل لجنة تحقيق من إدارة أوقاف المحلة للوقوف على آخر تطورات الواقعة فضلا عن الاطمئنان علي ظروف الصحية للمؤذن المعتدي عليه.

وكان المسجد الكبير بقرية محلة حسن بمركز المحلة الكبرى في محافظة الغربية شهد واقعة مؤسفة داخل دور العبادة عقب شروع شاب ثلاثيني في الاعتداء علي عجوز مسن مؤذن مسجد أثناء صلاة الفجر لاعتراضه علي أداء الأذان مما جعله يدفعه بالقوه داخل الحمام حال وضوءه وتسبب في إصابته بعدم القدره علي الحركه وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة 

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزه الأمنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية محلة حسن يفيد باعتداء المدعو "ا.ل"40  علي مؤذن المسجد بالضرب ودفعه أثناء وضوءه داخل المسجد لاعتراضه علي أداءه للأذان صلاة الفجر بنطاق دائرة المركز.

تحرك عاجل 

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.
وبنقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الاكمنه الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث فرغ البحث الجنائي برئاسة العقيد أبوالعزم فتحي والرائد محمد عمارة رئيس مباحث مركز المحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط الشاب المذكور عقب اعتداءه علي "م.ن"65 سنة مؤذن المسجد كما تم اقتياده المتهم إلي ديوان المركز .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

https://youtube.com/shorts/ost7pjDglkM

اخبار محافظة الغربية اعتداء مسجد مؤذن شاب مسجد المحلة أمن الغربية

