قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قالوا عن المتحف المصري الكبير .. وزير المالية في مقال لوكالة أنباء الشرق الأوسط
المشاط لوسائل إعلام دولية: توقيع تمويل مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليارات يورو لدعم الاقتصاد
ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 104 شهداء بينهم 46 طفلا و253 مصابا
إصابة أحمد شريف تُبعده عن الزمالك أمام البنك الأهلي
وزيرا المالية والسياحة: 6 أشهر مهلة إضافية لمبادرة التسهيلات التمويلية لزيادة الطاقة الفندقية
محمد فريد: الابتكارات المالية تتطلب أطرًا رقابية مرنة تحافظ على استقرار الأسواق
ارتفاع عدد شهداء مجـ.ـازر العدوان الإسرائيلي على غزة منذ مساء أمس لـ 100 شهيد
الاحتلال الإسرائيلي يعلن اغتيال مسؤول كبير بحزب الله
أولياء أمور: بنحل التقييمات لولادنا عشان مضغوطين.. والمدرسين بيقولوا "خط ماما حلو"
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
إحالة دعوى بطلان الحجز على ممتلكات إبراهيم سعيد إلى المحكمة المختصة
مفاجأة جديدة أعلنتها البريد.. سلفة 3 أضعاف المعاش بدون ضمانات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بيطري الغربية تشكل لجنة عاجلة لدفن الحمير المـ.ذبوحة بالسنطة

هيئة الطب البيطري بالغربية
هيئة الطب البيطري بالغربية
الغربية أحمد علي

أعلنت هيئة الطب البيطري بمحافظة الغربية منذ قليل عن تشكيل لجنة بيطرية سعيا في التخلص بيئيا من الحمير المذبوحة وسط الأراضي الزراعية بنطاق قري مركز السنطة حفاظا على ارواح وحياة المواطنين.

هيئة الطب البيطري 


وأفاد مسئول داخل الحملة أنه تم تدشين حملات مكبرة علي محلات اللحوم بمحيط موقع العثور الحمير المذبوحة وتم التأكد من صلاحيتها للاستهلاك البشري.

تحرك عاجل 

وكان ضباط الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية نجحوا في  ضبط شخصين متهمين بذبح حمير وإلقاءها بأراضي وسط الزراعات بنطاق قري مركز السنطة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

كما وجهت النيابة العامة في تعليماته بسماع أقوال المتهمين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم و حجزهما علي ذمة التحقيقات.

العثور علي حمير مذبوحة 

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة السنطة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة العثور علي حمير مذبوحة بنطاق أحدي القري بدائرة المركز.

ضبط المتهمين 


كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع بسيارات نقل لعرضها علي جهات الاختصاص بالهيئة الطب البيطري لاتخاذ شئونها .


وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اخبار محافظة الغربية ضبط لحوم مذبوحة بيطري الغربية سلام اللحوم بالمحلات التجارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

600 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

ارشيفية

الغوريلا تفسد حفل خطوبة وتتسبب في طعن شقيق العريس وآخرين بالجيزة

وزيرة التنمية المحلية

بالأسماء.. تعيين ونقل 164 قيادة محلية بينهم 5 سكرتيري عموم و10 سكرتير مساعد و134 رئيس مركز ومدينة وحي وإنهاء خدمة لـ 15 قيادة

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر.. وهذه قيمة الجنيه

المتحف المصري الكبير

قرار حكومي يوضح: هل ستكون إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير مناسبة سنوية ثابتة؟

الدكتور أحمد نعينع

نقيب القراء: الشيخ أحمد نعينع أخطأ مرتين في تلاوته الأخيرة في مسجد المرسى أبو العباس

ترامب

بعد العدوان الإسرائيلي .. ترامب يهدّد حماس: سنقضي عليها

صورة تعبيرية

أعلى سعر لصرف الدولار اليوم الأربعاء

ترشيحاتنا

منظومة المخلفات الصلبة الجديدةً

شراكة استراتيجية بين الدولة والقطاع الخاص | عقد جديد لتحسين خدمات النظافة ببورسعيد

سفير الصين بالقاهرة

سفير الصين بالقاهرة: نتمسك بالابتكار كعنصر هام لدفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية

وزير السياحة والآثار

السياحة والمالية: مهلة إضافية لمبادرة التسهيلات التمويلية لزيادة الطاقة الفندقية

بالصور

طريقة عمل رولات الكنافة بالقشطة مثل المحلات

طريقة عمل رولات الكنافة بالقشطة
طريقة عمل رولات الكنافة بالقشطة
طريقة عمل رولات الكنافة بالقشطة

تفتيح طبيعي بدون مواد كيميائية.. جربي وصفات الكركم والعسل لبشرة أكثر إشراقًا

وصفة الكركم والعسل لتفتيح البشرة
وصفة الكركم والعسل لتفتيح البشرة
وصفة الكركم والعسل لتفتيح البشرة

أطعمة السعادة الصغيرة.. 6 مأكولات تحسن مزاج طفلك وتقلل توتره

6 مأكولات تحسن مزاج طفلك وتقلل توتره
6 مأكولات تحسن مزاج طفلك وتقلل توتره
6 مأكولات تحسن مزاج طفلك وتقلل توتره

طريقة عمل الأرز البسمتي المفلفل الأبيض بريحة المشاوى

الأرز البسمتي
الأرز البسمتي
الأرز البسمتي

فيديو

عيد ميلاد اليسا

إليسا تفاجئ جمهورها بـ"ابنتها" السرية وتغازل كريم فهمي في احتفال عيد ميلادها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: لماذا مريم؟!!

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المناخية الذكية ودورها في تعظيم الإنتاج وتقليل مخاطر التقلبات الجوية في مصر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

المزيد