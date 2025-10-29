بيطري الغربية تشكل لجنة عاجلة لدفن الحمير المـ.ذبوحة بالسنطة

أعلنت هيئة الطب البيطري بمحافظة الغربية منذ قليل عن تشكيل لجنة بيطرية سعيا في التخلص بيئيا من الحمير المذبوحة وسط الأراضي الزراعية بنطاق قري مركز السنطة حفاظا على ارواح وحياة المواطنين.

هيئة الطب البيطري



وأفاد مسئول داخل الحملة أنه تم تدشين حملات مكبرة علي محلات اللحوم بمحيط موقع العثور الحمير المذبوحة وتم التأكد من صلاحيتها للاستهلاك البشري.

تحرك عاجل

وكان ضباط الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية نجحوا في ضبط شخصين متهمين بذبح حمير وإلقاءها بأراضي وسط الزراعات بنطاق قري مركز السنطة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

كما وجهت النيابة العامة في تعليماته بسماع أقوال المتهمين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم و حجزهما علي ذمة التحقيقات.

العثور علي حمير مذبوحة

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة السنطة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة العثور علي حمير مذبوحة بنطاق أحدي القري بدائرة المركز.

ضبط المتهمين



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع بسيارات نقل لعرضها علي جهات الاختصاص بالهيئة الطب البيطري لاتخاذ شئونها .



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.